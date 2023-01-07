استعدادا لها.. تعرف على ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023

ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023 من أكثر الأسئلة تداولا ما بين أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية العامة لعام 2023.

وتستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة واستخداماً “جوجل” من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية العامة لعام 2023 بكافة انحاء محافظات جمهورية مصر العربية؛ لمعرفة ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023، وفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتزامناً مع اهتمام العديد من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية العامة لعام 2023 يرصد لكم “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير مؤخراً لمعرفة ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

تعرف على ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023

تعقد الامتحانات 10 يونيو المقبل. 20 طالبا فى كل لجنة امتحانات مع تطبيق الإجراءات المطلوبة لضبط لجان الامتحانات. ستعقد الامتحانات بواقع 85% أسئلة مقالية و15% أسئلة اختيار من متعدد. تعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك، حيث يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم داخل لجنة الامتحان. يتسلم الطالب ورقة أسئلة ونموذج بابل شيت للإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد وورقة بيضاء للإجابة عن الأسئلة المقالية. توضع الامتحانات من بنوك الأسئلة وتتناسب الإجابات المطلوبة مع الزمن المخصص للامتحان. التأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة وأهمية ارتباط الأسئلة بنواتج التعلم المدرجة بخريطة الاختبار. ضرورة الالتزام بالمستويات المعرفية لتكون مقسمة 30٪؜ للفهم و40٪؜ للتطبيق و30٪؜ لحل المشكلات والإبداع. ستكون الأسئلة من المنهج الدراسي، حيث يتم توزيع جزئيات الامتحان على المنهج الدراسي. تتم الامتحانات فى لجان داخل المدارس ولا يسمح باصطحاب الطالب لأي وسيلة إلكترونية سواء التابلت أو جهاز المحمول.

والجدير بالذكر، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات تبدأ 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر على أن يؤدي للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.