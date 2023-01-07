تصدرت شروط العمل كرؤساء كنترول بامتحانات الثانوية العامة 2023 مؤشرات البحث على الإنترنت في الساعات الأخيرة من قبل الراغبين فى العمل كرؤساء كنترولات ولجان إدارة، استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2023.

ولتوفير الوقت عليكم يرصد لكم “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها العديد لمعرفة شروط العمل كرؤساء كنترول بامتحانات الثانوية العامة 2023، وذلك وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

شروط العمل كرؤساء كنترول بامتحانات الثانوية العامة 2023

1 - أن يكون العضو حاصل على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة.

2 - أن يكون رئيس اللجنة ووكيلها شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين معلم أول على الأقل.

3 - الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 81 لسنة 2016، بشأن الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين.

4 - خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة إشرافية داخل لجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة رئيس قسم حجرة أو وكيل قسم حجرة.

5 - توافر سمات شخصية وقيادية تساهم في النهوض بالعمل.

6 - ألا يكون شاغلا لوظيفة مدير عام حرصا على الصالح العام.

7 - ألا يكون من العاملين بالمدارس الثانوية التابعة للجنة المرشح لها.

8 - ألا يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.

والجدير بالذكر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط الترشح لمن يندب أو يكلف رئيس لجنة نظام ومراقبة أو وكيل ورئيس لجنة إدارة أو وكيل لجنة كالتالى: