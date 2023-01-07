السبت 07 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القاهرة الإخبارية»: اندلاع مظاهرات فرنسية جديدة اعتراضا على تردى الوضع الاقتصادى

مظاهرات فرنسية
مظاهرات فرنسية

حروب شرق أوروبا وظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا، أدت إلى تفاقم الوضع الاقتصادي العالمي السيئ، ولهذا أصبحت جميع دول العالم تعاني بصورة كبيرة من هذه الأوضاع.

قال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية، إن حركة السترات الصفراء تعود للتظاهر من جديد بفرنسا، وذلك بسبب رفضهم للأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم بشكل عام وفرنسا بشكل خاص.

مظاهرات فرنسا 

وأكد خالد شقير، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن عدد المتظاهرين حتى الآن لا يتخطون خمسة آلاف مواطن، مشيراً إلى أن الانطباع المأخوذ عن هذه المظاهرة حتى الآن أنها سلمية بالرغم من وجود بعض المناوشات بين الحين والآخر بين قوات الشرطة والمتظاهرين.

ثقافة الشعب الفرنسي  

وأضاف في حديثه، أن ثقافة الشعب الفرنسي عدم التظاهر أثناء الأزمات ولكن بعد انتهاء الأزمة يقومون بالمطالبة بحقوقهم.

خالد شقير القاهرة الإخبارية تردي الوضع الاقتصادي قناة القاهرة الإخبارية نشوب مظاهرات

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