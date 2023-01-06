استقبال حافل بالزغاريد والهتافات للرئيس السيسى فى قداس عيد الميلاد المجيد

استقبل الأقباط الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الجمعة، في كاتدرائية المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالزغاريد والورود، وذلك خلال تهنئته بعيد الميلاد المجيد.

وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح، حسبما أذاعت فضائية "إكسترا نيوز" منذ قليل في خبر عاجل.

ونقلت قناة "إكسترا نيوز"، بثًا مباشرًا، للاحتفال الرسمي بقداس عيد الميلاد المجيد،

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الأقباط بعيد الميلاد المجيد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".