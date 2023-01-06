الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية: ضبط 192 «طربة حشيش» وأسلحة نارية وذخائر فى البحيرة

حشيش
حشيش

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط 192 «طربة حشيش» و1000 قرص مخدر وكمية من الأسلحة النارية والذخائر، في حملات أمنية بالبحيرة.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، نشاط اثنين من العناصر الإجرامية تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذين من دائرة مركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن البحيرة والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة المركز، وبحوزتهما 192 طربة لمخدر الحشيش وزنت 19.200 كيلوجرام، و1000 قرص مخدر لعقار التامول، و2 بندقية آلية، و3 خزائن، وعدد من الطلقات لذات العيار، ومبلغ مالي، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 1.4 مليون جنيه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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