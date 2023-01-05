السيسى فى سوهاج.. «عمّة وجلباب» أزياء صعيدية تقاوم الانقراض

لا صوت يعلو فوق صوت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سوهاج، جنوب صعيد مصر، لافتتاح عدد من المشروعات القومية والحيوية بالمحافظة.

ومن هناك، هنأ الرئيس السيسي الشعب المصري بالعام الجديد 2023، قائلاً: "سنة سعيدة وطيبة علينا بأمر الله"، مؤكدًا خلال افتتاح عدد من المشروعات في مسوهاج: "لا أخفي سعادتي لوجودي بين أبناء سوهاج أهل الرجولة والكرم، وأرض الخير والأصالة وبلد الحكمة التي عرفت أرضها الحضارة منذ آلاف السنين".

وتابع الرئيس "أتوجه بالتحية والتقدير لجموع الشعب المصري ذلك الشعب الأبي الكريم الذي يثبت كل يوم أن جذوره الراسخة في أرض التاريخ تلهمه ثبات الخطوات نحو المستقبل بإرادة صلبة وعزيمة راسخة".

وبعيدًا عن الزيارة، تمتاز الكثير من محافظات الصعيد، بالاحتفاظ بالتراث الخاص بالملبس، ففي السطور التالية نسلط الضوء على أزياء "رجال ونساء الصعيد".

الجلباب.. تراث قديم يحافظ عليه رجال الصعيد:

يعتبر الجلباب أو كما تعرف بـ"الجلابية الصعيدي" من الملابس الرسمية للكثير من رجال الصعيد، فبمجرد النظر تعرف أنه صعيدي، حيث تتكون من "تقشيطة" والجلباب.

كما تتكون من "سديري" أبيض يتم ارتداؤه أسفل الجلباب، الذي يحتوي على جيوب لحفظ المتعلقات الشخصية، إضافة إلى أنه دائمًا ما يكون من القطن الذي يمتص العرق.

لا يكتمل الزى الصعيدي للرجال إلا بـ"العمامة" والتي تتكون من شال أبيض يتم ارتداؤه حول الرأس وأحيانا يوضع على الكتف، إضافة إلى الشال الصعيدي الذي يساعد في إبراز إطلالة الصعيدي.

«الملحفة والمَلس».. نساء الصعيد أيقونة بالزي الصعيدي:

مثل الرجال تعتز الكثير من نساء الصعيد بالزي الصعيدي التقليدي، خاصة كبار السن الذي يتكون من "الجلابية الصعيدي" المطرزة، بالإضافة إلى "الملاية اللف" أو كما تعرف بـ"الملس" الذي يلتف حول الجسم.

كما أن للملاية اللف نوعين، ذات القماش المطاط اللامع الخاصة بالشابات، والأخرى القطنية سوداء اللون، والقماش في النوعين أملس سهل الانزلاق.

وهناك قطعة من الملابس تميز السيدة الصعيدية وهو "الجرجار"، حيث أطول من مقاس صاحبته بحوالي شبر لكي تجره خلفها ويمحو آثار قدميها، ومن هنا جاء اسمه الجرجار، أما التوب فهو قطعة من القماش بشكل مستطيل تُلف حول الجسد، يتميز بألوانه الزاهية ونقوشاته المتعددة.