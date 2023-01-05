«الصعيد لم يكن مهمشًا».. أبرز رسائل الرئيس السيسى من افتتاح مشاريع سوهاج

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظة سوهاج، لاستكمال مراحل التنمية في صعيد مصر، ومن بينها مستشفى جامعة سوهاج الجديدة، ومشروعات جديدة لمياه الشرب، وأول قرية نموذجية بسوهاج حياة كريمة، ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الإسكان الاجتماعي.

ويرصد "الدستور" أبرز رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي في سياق السطور التالية.