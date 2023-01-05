«الصعيد لم يكن مهمشًا».. أبرز رسائل الرئيس السيسى من افتتاح مشاريع سوهاج
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظة سوهاج، لاستكمال مراحل التنمية في صعيد مصر، ومن بينها مستشفى جامعة سوهاج الجديدة، ومشروعات جديدة لمياه الشرب، وأول قرية نموذجية بسوهاج حياة كريمة، ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الإسكان الاجتماعي.
ويرصد "الدستور" أبرز رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي في سياق السطور التالية.
- وعد الرئيس السيسي مجموعة من الشباب من محافظة سوهاج بتوفير الدعم لهم لتنفيذ أفكارهم لتصبح مشروعات كبيرة.
- الزيادة السكانية إذا استمرت فلن تظهر أي نتائج للمجهودات التي تتم.
- "اللي بيحصل مش فضل ولا منة ده من عند ربنا وحق الناس".
- فكرة المجمعات الصناعية من الممكن أن تنفذ في جميع المحافظات.
- نحتاج 60 مليار جنيه فقط لبند الفصول المدرسية.
- الدولة تحتاج إلى 70 تريليون جنيه استثمارات لتنفيذ المشروعات لتحقيق المطلوب من عملية التطوير في البلاد.
- الصعيد لم يكن مهمشًا وسيكون هناك مشكلات بمسار غير تقليدي.
- ضرورة أن نحترم عقول بعضنا البعض وأن نكون موضوعيين وصادقين في التقدير والتقييم لواقعنا.
- سيوفر الدعم اللازم لتنفيذ ابتكارات الشباب في العديد من المجالات.
- شبابنا قادرون على تحويل الأفكار إلى مشروعات.
- نستطيع أن ننفذ مجمعات صناعية كثيرة أخرى في الصعيد بأكمله وليس سوهاج فقط.
- "أتابع السوشيال ميديا، الناس بتقول كفاية أسفلت، وأنا بقول إزاي الكلام ده لازم الأسفلت وتمهيد الطرق، والناس اللي بتقول كفاية مشافتش الناس عايشة في طرق إزاي".
- الوزن الكبير للعمال أمر غير مقبول، لازم العامل يكون محافظ على وزنه وبيلعب رياضة.
- سيوفر الدعم اللازم لتنفيذ ابتكارات الشباب في العديد من المجالات، منوهًا بأن شبابنا قادرون على تحويل الأفكار إلى مشروعات.