مشروعات إسكان وصحة وتعليم.. بالأرقام ماذا يحدث في سوهاج؟

أعلن المهندس مصطفي هارب رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة أن المشروعات التابعة لمبادرة حياة كريمة في المدينة تتمثل في عدة محاور منها الإسكان والصحة والتعليم والزراعة والطرق والكهرباء والبنية التحتية.

وأفاد المهندس مصطفى هارب في تصريح لـ"الدستور"، أنه تم تنفيذ 42 عقار بإجمالي (1008) وحدة سكنية بقيم إجمالية 264 مليون جنيه وبمساحة في حدود 90 متر مربع /الوحدة (نموذج 3 غرفة + صالة) بالمرحلة الخامسة بمشروع “سكن لكل المصريين” لمحدود الدخل - تشطيب كامل شاملة أعمال تنسيق الموقع العام والربط على المرافق بمنطقة التوسعات الجنوبية لتوفير سكن ملائم بنسبة إنجاز 30% ومتوقع الانتهاء من كامل المشروع يونيو 2023م وجارِ إسناد تنفيذ المشروعات الخدمية لاستكمال مكونات المشروعات من مباني (خدمية - تعليمية.. إلخ).

وأعلن رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة والمشرف علي مدينه اخيميم انه تم تنفيذ مستشفى لعلاج الأطفال بمساحة 6.6 فدان بقيمة إجمالية 712 مليون جنيه بمركز خدمات المدينة لخدمة محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد وتتكون من بدروم وأرضي 6 أدوار علوية وتحتوى على عيادات خارجية ووحدة غسيل كلوي ووحدة مناظير وغرف عمليات وعلاج كيماوي وعناية مركزة.. إلخ.

وأضاف أنه تم تنفيذ عدد 4 أسواق تجارية لخدمة عمارات الإسكان الاجتماعي وقطع الأراضي المتميزة بقيمة إجمالية 6 مليون جنيه.

وتتكون من عدد واحد سوق 8 محل لخدمة منطقة الحي الثاني بنسبة إنجاز 95%.

سوق 3 محل لخدمة عمارات الإسكان الاجتماعي بالحى الأول.

2 سوق 8 محل بمنطقة قطع الأرضي المتميزة بمنطقة 455 فدان.

مشروعات الكهرباء

أفاد انه تم تنفيذ العديد من شبكات الكهرباء بالمدينة بقيمة اجمالية تخطت 250 مليون جنيه لاستكمال تنفيذ الشبكات بالمناطق المختلفة ومنها:

1- تنفيذ شبكة الجهد المتوسط والمنخفض وإنارة الشوارع المرحلة الثانية لمنطقة 455 فدان مجاورات

(3-4-5-9-10) بقيمة اجمالية 131 مليون وتخدم قطع الأراضي المتميزة وقطع استثمارية وتجارية وطبية ومتوقع الانتهاء أغسطس 2023.



كما أشار إلى أنه تم نفيذ شبكة كهرباء منطقة الشريط بعرض "100 متر" ومنطقة العمراني المتكامل شمال المدخل الشمالي للمدينة بقيمة إجمالية 35.5 مليون جنيه ومتوقع الانتهاء في يونيو 2023.

وأضاف أنه تم استبدال عدد 1500 كشاف صوديوم بكشافت ليد موفرة للطاقة لتوفير الاستهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات الحراية الناتجة من استخدام كشافات الصوديوم.

وقال إن البت الفني لأعمال كهرباء عمارات الإسكان الاجتماعي لعدد 42 عمارة بمنطقة التوسعات الجنوبية – الجامعات والمعاهد.

مشروعات الطرق لسوهاج الجديدة

وأردف رئيس الجهاز انه تم تنفيذ العديد من مشروعات الطرق المختلفة من (فرمة + طبقة أساس + طبقة رابطة أسفلتية) بقيمة اجمالية تخطت 150 مليون.

كما أكد أنه تم تنفيذ مرحله ثانية (طبقة أساس + طبقة رابطة أسفلتية) للطرق مرحلة أولى مجاورات أرقام (1-2-6-7-8) بمنطقة 455 فدان بنسبة إنجاز 25% ومتوقع الانتهاء يونيو 2023 بقيمة إجمالية 36.5 مليون لخدمة قطع الأراضي المتميز وقطع أراضي عمراني متكامل.

وتابع أنه تم تنفيذ مرحلة ثانية (طبقة أساس + طبقة رابطة أسفلتية) بمنطقه الشريط المميز وحارات الخدمه بجوار طريق المطار لخدمة قطع الأراضي المتميزة وخدمة طريق المطار ومتوقع الانتهاء مارس 2023.

واستكمال انه تم تنفيذ اعمال تاهيل ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى المارة بالطريق الدائرى بنسبة انجاز 50% ومتوقع الانتهاء يونيو 2023م بقيمة إجمالية 30 مليون جنيه، مضيفًا أنه تم تنفيذ طرق (فرمه) لمنطقة المقابر بالتوسعات الجنوبية بمساحة إجمالية 100 فدان بقيمة إجمالية 38.5 مليون جنيه.

وأعلن أنه تم تنفيذ حارة أسفلتية واحدة لوصلة طريق امتداد 9 كم بطول 1.5 كم وكذلك تنفيذ مرحلة ثانية (طبقة أساس + طبقة رابطة أسفلتية) للطرق المحيطة بمنطقة النخيل بمساحة 162 فدان كقطع أراضي أكثر تميز بنسبة إنجاز 75 % بقيمة إجمالية 15 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه جارِ تنفيذ العديد من مشروعات الطرق المختلفة من ( فرمة + طبقة أساس+ طبقة رابطة أسفلتية) بقيمة إجمالية تخطت 300 مليون جنيه ومنها:-

1- جارِ تنفيذ رافع التوسعات الجنوبيه لخدمة التوسعات الجنوبية بقيمة اجمالية 112 مليون جنية وتتكون من (خزان ارضى+ بوستر+ خط قطر800مم بطول5كم) بنسبة انجاز 80% ومتوقع الانتهاء مارس 2023

2- جارِ تنفيذ شبكات (مياه – صرف صحي – ري) بمنطقه الشريط المميز بعرض 100 متر بقيمة إجمالية 13.5 مليون لخدمة قطع أراضي استثمارية وتجارية بنسبة إنجاز 80 % ومتوقع الانتهاء ديسمبر 2022.

3- جارِ تنفيذ محطة الرفع لخدمة منطقة 162 فدان كقطع أراضي أكثر تميز ومنطقة 127.

مشروعات الزراعة

وأضاف أن المشروعات الزراعية تتمثل في زراعة بعض المناطق بالمدينة (البفر أمام منطقة النخيل - البفر أمام منطقه الزهور- وبعض مناطق المدينة بالتوسعات الجنوبية وتحتوي على مسطحات خضراء بمساحة 55000 م2 وأشجار نخيل وبعض الأشجار المتنوعة وعمل مسار للدراجات بطول 3 كم بقيمة إجمالية 12 مليون جنيه ونسبة إنجاز 40% ومتوقع الانتهاء مارس 2023.



كما جارِ زراعة الموقع العام لمحطة المعالجة بطاقة 12000م3 /يوم (معالجة ثلاثية) بمنطقة التوسعات الجنوبية والبفر الموازي للمحطة بجوار طريق المطار وتحتوي على مسطحات خضراء بمساحة 45000 م2 وأشجار نخيل وبعض الأشجار المتنوعة بإجمالي 2500 شجرة بقيمة إجمالية 5 مليون جنيه، ومتوقع الانتهاء مارس 2023 كما جارِ طرح أعمال الزراعة لبفر طريق المطار ومنطقة 455 فدان وبعض المناطق بالمدينة.

وأعلن أنه جارِ تنفيذ العديد من مشروعات الزراعة بالمدينة لزيادة المسطحات الخضراء وتقليل الانبعاثات الحرارية والاستخدام الأمثل للزراعة بقيمة إجمالية تخطت 25 مليون جنيه.