تفاصيل البيان المشترك لعقيلة صالح وخالد المشري بشأن الوثيقة الدستورية

أكد البيان المشترك لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبيى، وخالد المشري، بشأن الوثيقة الدستورية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمجلس النواب المصري، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على عدة نقاط نرصدها خلال السطور التالية:

إنجاز أساس دستوري توافقى للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس ووضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقا لاستكمال كـل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التى تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.

وأضاف البيان: «لا يسعنا هنا إلا أن نتقدم رئيسي المجلسين بجزيل الشكر لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبا لاحتضانها وتوفيرها الأجواء المناسبة لإجراء مباحثات المسار الدستوري التى أفضت إلى هذا الاتفاق».

وتابع: «كما لا ننسى أن نشكر كافات الأطراف الدولية والمحلية وعلـى رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا المتمثلة فى رئيس البعثة السيد عبدالله باثيلي، وكافة الدول الصديقة والشقيقة التى تسعى لاستقرار ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها».