الخميس 05 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية الخميس 5 يناير 2023

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم الخميس 5 يناير 2023، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل


مهنياً: من كان يتمتع بصفاتك يجب إلا يستسلم للأمر الواقع، فأنت قادر على النهوض والسير مجدداً نحو مستقبل أفضل.
عاطفياً: يجب أن تفهم تصرّفات الشريك مهما بلغت حدّتها، وخصوصا انه تحمل الكثير بسببك.
صحياً: كثرة الضغط الذي تتعرض له يسبب لك وضعاً صحياً غير مستقر.


حظك اليوم لمواليد برج الثور


مهنياً: مشاريع جديدة بالجملة، لكنّ المطلوب خطوات مدروسة ومؤكدة تعيدك الى دائرة الضوء مجدداً.
عاطفياً: استقرار وسعادة لافتة في العلاقة مع الشريك، وهذا ما يترك انعكاسات ايجابية إضافية، ويولّد ارتياحاً.
صحياً: تناول كوب من الزهورات أو اليانسون مساء مفيد للمعدة ويساعد على النوم.


حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء


مهنياً: تعيش هذا اليوم تجدداً وتتاح أمامك حرية التصرف كما تريد في مجالك المهني، فتحاول الاستفادة من الفرصة لتحسين سير العمل.
عاطفياً: حبّك ينمو مع الأيام فحافظ عليه قدر الإمكان وأعطِ الحبيب كل ما تملك.
صحياً: تناول المشروبات الساخنة مع اقتراب موجات البرد يساعد على التخفيف من الإصابة بالزكام.


حظك اليوم لمواليد برج السرطان


مهنياً: على الرغم من التراجع الحاصل في العمل، حاول أن تكون أكثر ابتكاراً لتحتفظ بموقعك المتقدّم مجالك المهني. 
عاطفياً: عليك أن تساعد الشريك ليتمكّن من التعبير عن حقيقة مشاعره، وخصوصاً بعد يوم من الترقّب بينكما.
صحياً: قم بما هو مطلوب منك بعد تعرضك لنكسة صحية أثرت كثيراً في قدرتك على العطاء أكثر من طاقتك.


حظك اليوم لمواليد برج  الأسد 


مهنياً: ترغب في تقديم خدماتك وتنوب بملء إرادتك عن زميل لتحمّل مسؤوليات كبيرة وصعبة.
عاطفياً: يوم مربك جداً وقد تحمل النقاشات تدهوراً في العلاقة ولا سيما إذا كانت متأرجحة أو جديدة.
صحياً: ربما تسافر أو تحضّر لسفر للحصول على راحة نفسية أنت بحاجة ماسة إليها.


حظك اليوم لمواليد برج العذراء


مهنياً: مهما عاندتك الظروف في العمل، لا تستسلم لتتمكن من تمرير هذا اليوم الصعب، فالمقبل قد يكون أفضل.
عاطفياً: لا تترك الشكوك تؤثر في علاقتك بالشريك، وهذا من شأنه أن يوصلك إلى أماكن لا ترغب في الوصول اليها.
صحياً: استفد من حالة الطقس الجيّدة وانطلق في نزهة أو رحلة استجمام للتخفيف عنك.


حظك اليوم لمواليد برج الميزان


مهنياً: تميل إلى توسيع رقعة نشاطاتك فالمشاريع الكثيرة والنشاط موجود، خلافات حول ميراث قد تتطور وأخبار بعيدة تحمل البهجة.
عاطفياً: يكون للحوار الصريح بينك وبين الشريك مفعول إيجابي في إنجاح العلاقة بينكما.
صحياً: تحتار بين اتباع حمية غذائية صحية أو اتباع حمية عشوائياً، اختر الحل الأول.


حظك اليوم لمواليد برج العقرب


مهنياً: المشاركة في العمل تساعد على تأمين فرص النجاح وزيادتها، كما تخلق نوعاً من الانسجام التام بين الزملاء.
عاطفياً: أيّ نجاح للعلاقة بالشريك يلزمك أن تقدم بعض التنازلات، وهذا ليس معيباً أو مهيناً.
صحياً: لا تحاول الإكثار من تناول المأكولات الدسمة، ولا سيما في المناسبات.

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج المائية اليوم الأربعاء 4 يناير 2023


حظك اليوم لمواليد برج القوس 


مهنياً: قد تعيش حالة من الغيرة والتملكية والانفعالات الشديدة، وقد تفرض عليك ظروف العمل الخضوع لدورات تأهيلية خاصة.
عاطفياً: لن تعاني العلاقة المتينة المصاعب، لكنك مدعو إلى صونها من التحديات والاستفزازات.
صحياً: تكون محط أنظار الجميع، وتلفت برشاقتك وبنشاطك الميحطين بك.
 

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

 
مهنياً: عليك أن تكون أكثر ديبلوماسية في العلاقة بالزملاء، وهذا يضمن النجاح للمجموعة عموماً.
عاطفياً: لن تجد أفضل من الشريك لشرح الظروف التي تعاكسك، ومن المؤكد أنه سيساعدك على تخطيها كلها.
صحياً: تخرج من أزمة نفسية صعبة وتنطلق في مسيرة حياة جديدة تريحك في محيطك. 

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية الأربعاء 4 يناير 2023


حظك اليوم لمواليد برج الدلو


مهنياً: تتطوّر الأمور إيجابياً لمصلحتك في زمن قياسي، وهذا ما يرفع من معنوياتك لتُقبل على الأعمال بحماسة كبيرة.
عاطفياً: حان الوقت للبحث عن علاقة جدية مع شخص تشعر تجاهه بمشاعر حقيقية وجادة.
صحياً: ترتاح نفسياً بعد أزمة حادة مررت بها أخيراً، ويحيطك الجميع بالعناية اللازمة.


حظك اليوم لمواليد برج الحوت


مهنياً: قد تشعر بعدم الاستقرار، ومع ذلك تجد هدفك يتحقق لأنك صاحب إرادة صلبة ولا تخاف من المواجهة إذا متسلحاً بالحق.
عاطفياً: استقرار ومراوحة في العلاقة بالشريك، وخصوصاً بعد توضيح الأمور ووضع النقاط على الحروف. 
صحياً: تنفذ بانتظام وعناية ما يطلبه الطبيب منك، فتشعر بأن صحتك نحو المزيد من التحسن.

حظك اليوم حظك اليوم لمواليد برج الحمل حظك اليوم لمواليد برج الثور حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء حظك اليوم لمواليد برج السرطان حظك اليوم لمواليد برج العذراء حظك اليوم لمواليد برج القوس

رئيس التحرير

وائل لطفي

قط الحكومة الذى يجب أن يأكل الفئران!

الأكثر قراءة

ارتفاع تاريخى.. سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الخميس 5-1-2023

الصحة: مستشفيات المؤسسة العلاجية بها جميع الخدمات أبرزها عمليات القلب المفتوح

القصة الكاملة للتنمر بـ كايلا رامي رضوان.. ورواد السوشيال ميديا لوالدها: «متسمعش لناس مريضة»

زيلينسكى: روسيا تخطط لشن هجوم كبير

سيفتتحه الرئيس السيسى اليوم.. تفاصيل المشروع السكنى فى سوهاج

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 5-1-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة ... صوت و صورة و رؤية ( 2-3 )

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

"بابا نويل" وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٣»

ماجد حبته

مكتبة على مياه بورسعيد

محمد العسيري

ملايين تامر حسنى

صور

رجعت الشتوية «صور»

زحمة يا عتبة زحمة

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى