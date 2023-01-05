حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية الخميس 5 يناير 2023

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم الخميس 5 يناير 2023، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل



مهنياً: من كان يتمتع بصفاتك يجب إلا يستسلم للأمر الواقع، فأنت قادر على النهوض والسير مجدداً نحو مستقبل أفضل.

عاطفياً: يجب أن تفهم تصرّفات الشريك مهما بلغت حدّتها، وخصوصا انه تحمل الكثير بسببك.

صحياً: كثرة الضغط الذي تتعرض له يسبب لك وضعاً صحياً غير مستقر.



حظك اليوم لمواليد برج الثور



مهنياً: مشاريع جديدة بالجملة، لكنّ المطلوب خطوات مدروسة ومؤكدة تعيدك الى دائرة الضوء مجدداً.

عاطفياً: استقرار وسعادة لافتة في العلاقة مع الشريك، وهذا ما يترك انعكاسات ايجابية إضافية، ويولّد ارتياحاً.

صحياً: تناول كوب من الزهورات أو اليانسون مساء مفيد للمعدة ويساعد على النوم.



حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء



مهنياً: تعيش هذا اليوم تجدداً وتتاح أمامك حرية التصرف كما تريد في مجالك المهني، فتحاول الاستفادة من الفرصة لتحسين سير العمل.

عاطفياً: حبّك ينمو مع الأيام فحافظ عليه قدر الإمكان وأعطِ الحبيب كل ما تملك.

صحياً: تناول المشروبات الساخنة مع اقتراب موجات البرد يساعد على التخفيف من الإصابة بالزكام.



حظك اليوم لمواليد برج السرطان



مهنياً: على الرغم من التراجع الحاصل في العمل، حاول أن تكون أكثر ابتكاراً لتحتفظ بموقعك المتقدّم مجالك المهني.

عاطفياً: عليك أن تساعد الشريك ليتمكّن من التعبير عن حقيقة مشاعره، وخصوصاً بعد يوم من الترقّب بينكما.

صحياً: قم بما هو مطلوب منك بعد تعرضك لنكسة صحية أثرت كثيراً في قدرتك على العطاء أكثر من طاقتك.



حظك اليوم لمواليد برج الأسد



مهنياً: ترغب في تقديم خدماتك وتنوب بملء إرادتك عن زميل لتحمّل مسؤوليات كبيرة وصعبة.

عاطفياً: يوم مربك جداً وقد تحمل النقاشات تدهوراً في العلاقة ولا سيما إذا كانت متأرجحة أو جديدة.

صحياً: ربما تسافر أو تحضّر لسفر للحصول على راحة نفسية أنت بحاجة ماسة إليها.



حظك اليوم لمواليد برج العذراء



مهنياً: مهما عاندتك الظروف في العمل، لا تستسلم لتتمكن من تمرير هذا اليوم الصعب، فالمقبل قد يكون أفضل.

عاطفياً: لا تترك الشكوك تؤثر في علاقتك بالشريك، وهذا من شأنه أن يوصلك إلى أماكن لا ترغب في الوصول اليها.

صحياً: استفد من حالة الطقس الجيّدة وانطلق في نزهة أو رحلة استجمام للتخفيف عنك.



حظك اليوم لمواليد برج الميزان



مهنياً: تميل إلى توسيع رقعة نشاطاتك فالمشاريع الكثيرة والنشاط موجود، خلافات حول ميراث قد تتطور وأخبار بعيدة تحمل البهجة.

عاطفياً: يكون للحوار الصريح بينك وبين الشريك مفعول إيجابي في إنجاح العلاقة بينكما.

صحياً: تحتار بين اتباع حمية غذائية صحية أو اتباع حمية عشوائياً، اختر الحل الأول.



حظك اليوم لمواليد برج العقرب



مهنياً: المشاركة في العمل تساعد على تأمين فرص النجاح وزيادتها، كما تخلق نوعاً من الانسجام التام بين الزملاء.

عاطفياً: أيّ نجاح للعلاقة بالشريك يلزمك أن تقدم بعض التنازلات، وهذا ليس معيباً أو مهيناً.

صحياً: لا تحاول الإكثار من تناول المأكولات الدسمة، ولا سيما في المناسبات.



حظك اليوم لمواليد برج القوس



مهنياً: قد تعيش حالة من الغيرة والتملكية والانفعالات الشديدة، وقد تفرض عليك ظروف العمل الخضوع لدورات تأهيلية خاصة.

عاطفياً: لن تعاني العلاقة المتينة المصاعب، لكنك مدعو إلى صونها من التحديات والاستفزازات.

صحياً: تكون محط أنظار الجميع، وتلفت برشاقتك وبنشاطك الميحطين بك.



حظك اليوم لمواليد برج الجدي



مهنياً: عليك أن تكون أكثر ديبلوماسية في العلاقة بالزملاء، وهذا يضمن النجاح للمجموعة عموماً.

عاطفياً: لن تجد أفضل من الشريك لشرح الظروف التي تعاكسك، ومن المؤكد أنه سيساعدك على تخطيها كلها.

صحياً: تخرج من أزمة نفسية صعبة وتنطلق في مسيرة حياة جديدة تريحك في محيطك.



حظك اليوم لمواليد برج الدلو



مهنياً: تتطوّر الأمور إيجابياً لمصلحتك في زمن قياسي، وهذا ما يرفع من معنوياتك لتُقبل على الأعمال بحماسة كبيرة.

عاطفياً: حان الوقت للبحث عن علاقة جدية مع شخص تشعر تجاهه بمشاعر حقيقية وجادة.

صحياً: ترتاح نفسياً بعد أزمة حادة مررت بها أخيراً، ويحيطك الجميع بالعناية اللازمة.



حظك اليوم لمواليد برج الحوت



مهنياً: قد تشعر بعدم الاستقرار، ومع ذلك تجد هدفك يتحقق لأنك صاحب إرادة صلبة ولا تخاف من المواجهة إذا متسلحاً بالحق.

عاطفياً: استقرار ومراوحة في العلاقة بالشريك، وخصوصاً بعد توضيح الأمور ووضع النقاط على الحروف.

صحياً: تنفذ بانتظام وعناية ما يطلبه الطبيب منك، فتشعر بأن صحتك نحو المزيد من التحسن.