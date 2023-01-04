الأربعاء 04 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية الأربعاء 4 يناير 2023

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم الأربعاء 4 يناير 2023، على النحو التالي:

 

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنياً: ترغب في تقديم خدماتك وتنوب بملء إرادتك عن زميل لتحمّل مسؤوليات كبيرة وصعبة.

عاطفياً: يوم مربك جداً وقد تحمل النقاشات تدهوراً في العلاقة ولا سيما إذا كانت متأرجحة أو جديدة.

صحياً: ربما تسافر أو تحضّر لسفر للحصول على راحة نفسية أنت بحاجة ماسة إليها.

حظك اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023 لجميع الأبراج الفلكية

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنياً: تميل إلى توسيع رقعة نشاطاتك فالمشاريع الكثيرة والنشاط موجود، خلافات حول ميراث قد تتطور وأخبار بعيدة تحمل البهجة.

عاطفياً: يكون للحوار الصريح بينك وبين الشريك مفعول إيجابي في إنجاح العلاقة بينكما.

صحياً: تحتار بين اتّباع حمية غذائية صحية أو اتباع حمية عشوائياً، اختر الحل الأول.

 

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنياً: تنشط الاتصالات المثمرة وتنفرج الأوضاع على نحو ملحوظ، استثمر طاقاتك الإدارية ومواهبك في سبيل استغلال الفرص.

عاطفياً: الخلاف مع الشريك يجب ألا يدوم طويلاً، فهو الوحيد القادر على مساعدتك في كل الظروف.

صحياً: لا تدع نصائح الآخرين العشوائية تقنعك بأن ممارستك الرياضة لن تجديك.

 

حظك اليوم لمواليد برج السرطان 

مهنياً: قد تعيش حالة من الغيرة والتملكية والانفعالات الشديدة، وقد تفرض عليك ظروف العمل الخضوع لدورات تأهيلية خاصة.

عاطفياً: لن تعاني العلاقة المتينة المصاعب، لكنك مدعو إلى صونها من التحديات والاستفزازات.

صحياً: تكون محط أنظار الجميع، وتلفت برشاقتك وبنشاطك الميحطين بك.

 

حظك اليوم لمواليد برج الأسد 

مهنياً: أُبشرك بأجواء جيدة هذا اليوم، فلن تتعرّض للإرهاق والاشمئزاز، لكن عليك أن تنتبه من عملية بيع أو شراء يمكن أن تتعثّر. 

عاطفياً: العلاقة بالشريك في أفضل أيامها، وهذا مؤشر جيد إلى إمكان بناء مستقبل واعد وأكثر إشراقاً.

صحياً: السبيل الوحيد للقيام بأي نشاط ترفيهي هو التخفيف من ساعات العمل الإضافية.

 

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنياً: مهما عاندتك الظروف في العمل، لا تستسلم لتتمكن من تمرير هذا اليوم الصعب، فالمقبل قد يكون أفضل.

عاطفياً: لا تترك الشكوك تؤثر في علاقتك بالشريك، وهذا من شأنه أن يوصلك إلى أماكن لا ترغب في الوصول إليها.

صحياً: استفد من حالة الطقس الجيّدة وانطلق في نزهة أو رحلة استجمام للتخفيف عنك.

 

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنياً: تعيش هذا اليوم تجدداً وتتاح أمامك حرية التصرف كما تريد في مجالك المهني، فتحاول الاستفادة من الفرصة لتحسين سير العمل.

عاطفياً: حبّك ينمو مع الأيام فحافظ عليه قدر الإمكان وأعطِ الحبيب كل ما تملك.

صحياً: تناول المشروبات الساخنة مع اقتراب موجات البرد يساعد على التخفيف من الإصابة بالزكام.

 

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنياً: تستعيد هدوءك وتضبط أعصابك، لأنّ الأجواء لا تبشر بالخير، ولا سيما أن التوتر هو سيد الموقف في العمل منذ مدة.

عاطفياً: تنشأ مشكلة بينك وبين الشريك بسبب تدخل أحد أفراد العائلة في شؤونكما الخاصة.

صحياً: تناول اللبن مفيد شرط عدم الإكثار منه، لأنّ كل شيء زاد عن حدة أصبح مضراً.

 

حظك اليوم لمواليد برج القوس 

مهنياً: تشعر بالارتباك وتخاف على موقع أو علاقة، لكنّه أيضاً يدفعك إلى ارتكاب بعض أعمال التهوّر وسوء تقدير قدراتك.

عاطفياً: لا تستفز الشريك بمواقف متشدّدة فالظروف الحالية لا تسمح باختلاق المشكلات لأنّ الغيوم قد تصبح داكنة.

صحياً: تسعى جاهداً لإقناع العائلة بمرافقتك في رحلة ترفيهية، على الرغم من توضيحك لهم أهميتها صحياً.

حظك اليوم الثلاثاء 3 يناير 2022 لمواليد الأبراج الترابية

حظك اليوم لمواليد برج الجدي 

مهنياً: مشاريع جديدة بالجملة، لكنّ المطلوب خطوات مدروسة ومؤكدة تعيدك الى دائرة الضوء مجدداً.

عاطفياً: استقرار وسعادة لافتة في العلاقة مع الشريك، وهذا ما يترك انعكاسات ايجابية إضافية، ويولّد ارتياحاً.

صحياً: تناول كوب من اليانسون مساء مفيد للمعدة ويساعد على النوم.

 

حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنياً: قد تواصل عملية ناجحة، ويهبك القمر من الجوزاء والزهرة الذي يصل برجك اليوم لينضم الى زحل وعطارد حلاً وانشراحاً بعد قلق وتوتر. 

عاطفياً: تواجهك مشاكل صعبة مع الشريك، لكن تجنب أي مناقشة حادة معه وخصوصاً اليوم.

صحياً: أبذل كل ما في وسعك لتبقى محافظاً على رشاقتك، ولا سيما أنك معرض للبدانة بسرعة.

 

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنياً: التصرّف بعشوائية لن يكون سهلاً، وقد تكون له انعكاسات سلبية غير مضمونة النتائج، فكن أكثر جدية. 

عاطفياً: يلتقي فينوس جوبيتير في برج العذراء، ما قد يعني مفاجأة سارّة أو عرضاً أو مناسبة جيّدة واحتفالات، ويطرب قلبك لمن يحصل.

صحياً: لا تحاول أن تختار من الأدوية ما يحلو لك، بل تناولها كلها كما أوصاك الطبيب بذلك.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

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