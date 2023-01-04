الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج المائية اليوم الأربعاء 4 يناير 2023

الأبراج المائية
الأبراج المائية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج المائية، اليوم الأربعاء 4 يناير 2023، على النحو التالي:

 

حظك اليوم لمواليد برج السرطان 

مهنيا: قد تعيش حالة من الغيرة والتملكية والانفعالات الشديدة، وقد تفرض عليك ظروف العمل الخضوع لدورات تأهيلية خاصة.

عاطفيا: لن تعاني العلاقة المتينة المصاعب، لكنك مدعو إلى صونها من التحديات والاستفزازات.

صحيا: تكون محط أنظار الجميع، وتلفت برشاقتك وبنشاطك الميحطين بك.

حظك اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023 لجميع الأبراج الفلكية

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنيا: تستعيد هدوءك وتضبط أعصابك، لأنّ الأجواء لا تبشر بالخير، ولا سيما أن التوتر هو سيد الموقف في العمل منذ مدة.

عاطفيا: تنشأ مشكلة بينك وبين الشريك بسبب تدخل أحد أفراد العائلة في شئونكما الخاصة.

صحيا: تناول اللبن مفيد شرط عدم الإكثار منه، لأنّ كل شيء زاد عن حدة أصبح مضرا.

 

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنياً: التصرّف بعشوائية لن يكون سهلا، وقد تكون له انعكاسات سلبية غير مضمونة النتائج، فكن أكثر جدية. 

عاطفيا: يلتقي فينوس جوبيتير في برج العذراء، ما قد يعني مفاجأة سارّة أو عرضا أو مناسبة جيّدة واحتفالات، ويطرب قلبك لمن يحصل.

صحيا: لا تحاول أن تختار من الأدوية ما يحلو لك، بل تناولها كلها كما أوصاك الطبيب بذلك.

حظك اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023 لمواليد الأبراج المائية

صفات أصحاب الأبراج المائية

أصحاب الأبراج المائية حساسون بالإجمال، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبير، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

كما يتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

وكذلك فهُم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنهم من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، التي تتأثر من أقل الأشياء. 

حظك اليوم لمواليد برج السرطان حظك اليوم حظك اليوم لمواليد برج العقرب حظك اليوم لمواليد برج الحوت صفات أصحاب الأبراج المائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

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