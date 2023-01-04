الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-1-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-1-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة توتنهام هوتسبير ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، ومباراة إنتر ميلان ضد نابولي في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى مباراة برشلونة ضد إنتر سيتي في كأس ملك إسبانيا.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة     

- فاركو × طلائع الجيش: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة   

 - ساوثهامبتون × نوتينجهام فورست: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD.     

- ليدز يونايتد × وست هام يونايتد: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 3 HD Premium.

- أستون فيلا × وولفرهامبتون: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium.           

- كريستال بالاس × توتنهام هوتسبير: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium.      

مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا

- لوجرونييس × ريال سوسييداد: في تمام الساعة الثامنة مساءً 

- بونتيفيدرا × ريال مايوركا: في تمام الساعة الثامنة مساءً 

- ليناريس ديبورتيفو × إشبيلية: في تمام الساعة الثامنة مساءً 

- ريال اوفييدو × أتلتيكو مدريد: في تمام الساعة التاسعة مساءً 

- ديبورتيفو ألافيس × بلد الوليد: في تمام الساعة العاشرة مساءً 

- إنتر سيتي × برشلونة: في تمام الساعة العاشرة مساءً 

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-1-2022 فى جميع الدوريات

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جدول مواعيد مباريات الدورى الإنجليزى اليوم وترددات القنوات الناقلة الثلاثاء 3-1-2023

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 2-1-2023 في الدوريات المصري والإنجليزي والفرنسي والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة     

- ساليرنيتانا × ميلان: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1       

- ساسولو × سامبدوريا: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 2

- سبيزيا × أتلانتا: في الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- تورينو × هيلاس فيرونا: في الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 2

- ليتشي × لاتسيو: في الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 2               

- روما × بولونيا: في الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1             

- كريمونيزي × يوفنتوس: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- فيورنتينا × مونزا: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 2

- أودينيزي × إمبولي: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 2 

- إنتر ميلان × نابولي: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي 

- قاسم باشا × ألانياسبور: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- قيصري سبور × فاتح قرا جمرك: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- جالاتا سراي × أنقرة جوجو: في تمام الساعة السابعة مساءً

- قونيا سبور × سيفاس سبور: في تمام الساعة السابعة مساءً

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة الدورى المصرى الدورى الانجليزى توتنهام كاس ملك اسبانيا برشلونة

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وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

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