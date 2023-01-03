الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

جدول مواعيد مباريات الدورى الإنجليزى اليوم وترددات القنوات الناقلة الثلاثاء 3-1-2023

الدورى الإنجليزى
الدورى الإنجليزى

ننشر لكم جدول مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم وترددات القنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 3-1-2023، حيث يمكن متابعته  من خلال موقع الدستور الإلكتروني والذي يقدم خدمات متنوعة للمواطنين بكافة فئاتهم ومراحلهم العمرية طوال ساعات اليوم وذلك في مختلف المجالات.

جدول مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم وترددات القنوات الناقلة الثلاثاء 3 يناير 2023

تعرض مباريات بطولة الدوري البريطاني عبر مجموعة قنوات bein sports الرياضية، حيث تعد أبرز البطولات في إنجلترا وإليكم جدول مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم وترددات القنوات الناقلة الثلاثاء 3 يناير 2023:

  • مباراة نادي إيفرتون ضد نادي برايتون في تمام الساعة 8:45 دقيقة مساءا.
  • مباراة ليستر سيتي ضد نادي فولهام تمام الساعة 8:45 دقيقة مساءا.
  • مباراة نادي أرسنال ضد نادي نيوكاسل يونايتد تمام الساعة 8:45 دقيقة مساءا.
  • مباراة نادي مانشستر يونايتد ضد نادي بورنموث تمام الساعة 9 مساءا.

ويعد أول فريق يحصل على الدوري الانجليزي بصيغته القديمة هو نادي بريستون نورث إند فيما يعد أول نادٍ يحصل عليه في صيغته الجديدة نادي مانشستر يونايتد.

تشكيل ليفربول أمام برينتفورد فى الدورى الإنجليزى.. محمد صلاح أساسيًا

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 2-1-2023 في الدوريات المصري والإنجليزي والفرنسي والقنوات الناقلة

جدول مباريات الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء 3/1/2023

  • مباراة نادي غزل المحلة ضد نادي سيراميكا كيلو باترا تمام الساعة 2:45 مساءا.
  • مباراة نادي المقاولون العرب ضد نادي حرس الحدود تمام الساعة 2:45 مساءا.
  • مباراة نادي الإسماعيلي ضد نادي البنك الأهلي تمام الساعة 7:00 مساءا.
  • مباراة نادي فيرتشر ضد نادي سموحة تمام الساعة 8:00 مساءا.
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طلب إحاطة بشأن عدم وجود سيارات إسعاف فى الملاعب أثناء المباريات

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تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح أساسيا

تردد قناة Bein sports لمتابعة مباريات الدوري الانجليزي

يمكن ضبط إشارة بث قناة Bein sports لمتابعة مباريات الدوري الانجليزي للموسم الحالي 2022/2023 من خلال الاحداثيات التالية:-

قناة Bein sports

القمر الصناعي:  نايل سات.
التردد: 11547.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
الاستقطاب: عمودي.

قناة Bein sports

القمر الصناعي:  نايل سات.
التردد: 1632.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
الاستقطاب: عمودي.

قناة Bein sports

القمر الصناعي:  نايل سات.
التردد: 1253.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
الاستقطاب: عمودي.

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وائل لطفي

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