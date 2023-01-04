الأربعاء 04 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-1-2022 فى جميع الدوريات

كرة القدم
كرة القدم

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4 يناير 2023، حيث تستكمل مباريات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك مباريات الجولة 16 فى الدوري الإيطالي، ومباريات كأس ملك إسبانيا، وهو ما نستعرضه لكم فى السطور التالية.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء 4-1-2022 والقنوات الناقلة

  • نوتينجهام فورست ضد ساوثهامبتون، مساء اليوم الأربعاء 4 يناير 2023، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports XTRA 1.
  • ليدز ضد وست هام، مساء اليوم الأربعاء 4 يناير 2023، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3 Premium.
  • أستون فيلا ضد وولقرهامبتون، مساء اليوم الأربعاء 4 يناير 2023، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 Premium
  • كريستال بالاس ضد توتنهام، مساء اليوم الأربعاء 4 يناير 2023، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 Premium.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الأربعاء 4 يناير والقنوات الناقلة

  • إيه سي ميلان ضد ساليرنيتانا في مباريات الجولة السادسة عشر اليوم الأربعاء في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر قناة AD Sports Premium HD 1.
  • ساسولو ضد سامبدوريا في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر قناة AD Sports Premium HD 2.
  • روما نظيره ضد بولونيا اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر قناة AD Sports Premium HD 1.
  • يوفنتوس ضد كريمونيسي في تمام السابعة والنصف، وتنقل المباراة عبر قناة AD Sports Premium HD 1
  • نابولي ضد إنتر ميلان مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر قناة AD Sports Premium 1.

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

  • ريال أوفييدو ضد أتلتيكو مدريد  فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتقل المباراة عبر قناة SSC HD 2.
  • إنتر سيتي ضد برشلونة فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر قناة SSC HD 1.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في الدوري المصري

  • فاركو ضد طلائع الجيش فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر قناة  OnTime Sports HD 1.
مباريات مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا مواعيد مباريات الدوري الإيطالي مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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