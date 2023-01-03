رئيس مصلحة الجمارك يكشف الحد المسموح للمشغولات الذهبية التى ترتديها المرأة

أكد الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أنه لم يسبق أن تم توقيف أي مصرية أو سائحة بسبب المشغولات الذهبية التي ترتديها، مؤكدًا أن الإيقاف يتم للحالات التي تقوم بإخفاء كميات كبيرة من الذهب تثير الريبة.

ما ينظر له هو الحالات الشاذة فقط

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه حتى لو كان الذهب قيمته تتجاوز الـ200 ألف جنيهًا فما هي المشكلة، لأنه ملكها الشخصي ولا دخل لهم به، مؤكدًا أنه ينظر للحالات الشاذة فقط أما دون ذلك فلا ينظر له.

وأشار إلى أن أغرب حالة في الجمارك كانت لسيدة تخفي الذهب في "مفرمة اللحمة"، مؤكدًا أن هذه الواقعة تمت منذ أيام.

وأوضح أن القانون القديم، كان يسمح بالهدايا الشخصية بما قيمته 1500 جنيه، أما اليوم ففي القانون الجديد وصلت إلى 10 آلاف جنيه.