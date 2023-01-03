اشتباكات بين ناشطين بيئيين والشرطة في لوتزيرات الألمانية

اندلعت اشتباكات بين نشطاء بيئيين والشرطة خلال احتجاجات في بلدة لوتزيرات الألمانية، على إعادة تشغيل مناجم الفحم في ظل أزمة الطاقة الناجمة عن العقوبات ضد روسيا.



وتخطط شركة الطاقة الألمانية RWE لتعدين الفحم في بلدة لوتزيرات، جنوب غرب مدينة دوسلدورف غرب ألمانيا. ولهذا يجب إخلاء القرية بالكامل من سكانها قبل نهاية شهر يناير.



ويرفض نشطاء البيئة الذين يحتجون على استخراج الفحم ذلك، وتمركزوا في منازل خرج منها سكانها السابقون بسبب عمليات الإخلاء.



وأفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية DPA من مكان الحادث بوقوع اشتباكات بين النشطاء والشرطة، وألقى النشطاء مفرقعات نارية وزجاجات وحجارة على الشرطة.



وشارك في الاحتجاجات نشطاء من عدة حركات، وأقاموا حواجز على مداخل البلدة.



قالت شركة الطاقة إن استخدام موارد بلدة لوتزيرات ضرورية في الشتاء لضمان إمدادات موثوقة من الطاقة في خضم أزمة الطاقة.



وأكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، لمواطنيه على ضرورة مواصلة دعم كييف، رغم معاناتهم "خلال التسوق أو في محطة الوقود أو عند دفع فواتير الكهرباء والغاز"، داعيا إياهم للصمود.