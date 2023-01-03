الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023

حالة الطقس
حالة الطقس

توضح حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023 الهيئة القومية للأرصاد الجوية، حيث أكدت في بيانها اليومي أن أغلب السواحل الشمالية تتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا؛ مما يؤدي إلى تكثيف السحاب المنخفضة وسقوط الأمطار المتوسطة والسحب الرعدية على محافظات الحدود المطلة على البحر المتوسط.

حالة الطقس و درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023

تشهد الأجواء وفق حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023 طقس شديد البرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، حيث من المتوقع أن تسقط أمطار غزيرة رعدية على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية.

وتنخفض درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية بقيمة 10 درجات مئوية خلال الأيام المقبلة، وذلك مع انخفاض درجات الحرارة في ساعات الليل على محافظات القاهرة الكبرى وفي بعض الأماكن من المدن الجديدة، حيث تكون الأجواء من بين باردة إلى شديدة البرودة.

وأوضحت الأرصاد أن الشبورة المائية في فترات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على أغلب الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وهى شبورة كثيفة تؤدي  إلى انخفاض في مستوى الرؤية.

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النشرة التفصيلية لدرجات الحرارة المتوقعة على المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 20 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الجيزة العظمى 19 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفرالشيخ العظمى 19 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 20 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 20 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الغربية العظمى 19 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف العظمى 20 والصغرى 8 درجة مئوية.

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درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 20 والصغرى 8 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر العظمى 22 والصغرى 9 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 23 والصغرى 11 درجة مئوية.

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وائل لطفي

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