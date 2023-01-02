سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 2 يناير 2023 فى البنوك المصرية

يستعرض موقع الدستور الإليكتروني للقراء سعر الدولار اليوم الإثنين 2 يناير 2023 في البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار حتى يتناسب سعر صرف العملة الأمريكية مع حركة العرض والطلب في الأسواق المصرية حيث تعد هي العملة العالمية لشراء وبيع السلع الاستراتيجية.

سعر الدولار اليوم الإثنين 2 يناير 2023 في البنوك المصرية

استقرار نسبي في سعر الدولار اليوم الإثنين 2 يناير 2023 في البنوك المصرية عقب قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بقيمة 3% بواقع 300 نقطة وهي كالتالى:-

بلغت سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 24.68 جنيه للشراء و 24.76 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار إلى 24.66 جنيه للشراء و 24.71 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB في عمليات الشراء نحو 24.70 جنيه وفي عمليات البيع 24.77 جنيه.



بلغ قيمة العملة الأمريكية في بنك مصر نحو 24.66 جنيه للشراء و 24.71 جنيه للبيع.



في بنك الإسكندرية وصل سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 24.72 جنيه للشراء و 24.77 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار نحو 24.74 جنيه للشراء و 24.77 جنيه للبيع.



في بنك الإسكان والتعمير وصل الدولار إلى 24.72 جنيه للشراء و 24.77 جنيه للبيع.

في بنك المصرف المتحد سجل الدولار نحو 24.67 جنيه للشراء و 24.77 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل الدولار إلى 24.67 جنيه للشراء و 24.77 جنيه للبيع.



في بنك التنمية الصناعية سجل الدولار الأمريكي نحو 24.70 جنيه للشراء و 24.77 جنيه للبيع.

في ميد بنك سجل الدولار الأمريكي نحو 24.70 جنيه للشراء و 24.77 جنيه للبيع.

في بنك التنمية والتعمير سجل الدولار الأمريكي نحو 24.70 جنيه للشراء و 24.77 جنيه للبيع.

في بنك الأهلي الكويتي سجل الدولار الأمريكي نحو 24.70 جنيه للشراء و 24.77 جنيه للبيع.

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