أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت فى مصر اليوم السبت 2022/12/31

يسعى الكثير من التجار والمقاولين مع بداية التعاملات الصباحية الأولى لمعرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 31 /12 /2022 في مصر عبر جوجل، مع ارتفاع أسعار الحديد في جميع أسواق مواد البناء، وذلك عقب إعلان 3 مصانع حديد من خلال رسائل موجهة لجميع عملائها زيادة سعر طن الحديد بدء من شهر ديسمبر بنحو مبلغ 800 جنيه.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 31 /12 /2022 في مصر

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور أسعار مواد البناء وخاصة سعر الحديد والأسمنت في اليوم السبت الموافق 31 ديسمبر 2022 في مصر.

أعلن مصنع السويس للصلب اليوم السبت بلغ سعر الطن لقيمة 20350 جنيهًا شاملًا حوالي 14% القيمة المضافة، بديلًا عن مبلغ 19.550 جنيهًا للطن الواحد تسليم أرض المصنع بزيادة مبلغ 800 جنيه.

وصعدت أسعار الأسمنت الأسود بشكل مؤخرًا صعودًا سيتراوح ما بين مبلغ 50 جنيهًا إلى 100 جنيه فى الطن الواحد، وعاد الانخفاض للأسعار سيد الموقف، فقد تراجعت تراجعًا سيتراوح ما بين مبلغ 20 جنيهًا إلى 100 جنيه، ولكن أيضًا عاود الارتفاع مجددًا فارتفعت كذلك ارتفاعًا يتراوح ما بين مبلغ 85 جنيهًا إلى 120 جنيهًا فى الطن الواحد، كما ارتفع سعر الأسمنت المقاوم ارتفاعًا سيتراوح ما بين مبلغ 40 جنيهًا إلى 130 جنيهًا فى الطن الواحد، واستقر سعر الأسمنت الأبيض، وذلك إضافة إلى أن السعر سيختلف من منطقة إلى منطقة أخرى، كما استقرت اليوم أيضًا أسعار الجبس بشكل مؤخرًا، وذلك طبق عمليات العرض والطلب، وإضافة إلى مصاريف النقل.

ونعرض لكم جميع أسعار مواد البناء فى كافة الأسواق.