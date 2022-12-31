أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت فى مصر اليوم السبت 2022/12/31
يسعى الكثير من التجار والمقاولين مع بداية التعاملات الصباحية الأولى لمعرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 31 /12 /2022 في مصر عبر جوجل، مع ارتفاع أسعار الحديد في جميع أسواق مواد البناء، وذلك عقب إعلان 3 مصانع حديد من خلال رسائل موجهة لجميع عملائها زيادة سعر طن الحديد بدء من شهر ديسمبر بنحو مبلغ 800 جنيه.
أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 31 /12 /2022 في مصر
وتستعرض "الدستور" في هذه السطور أسعار مواد البناء وخاصة سعر الحديد والأسمنت في اليوم السبت الموافق 31 ديسمبر 2022 في مصر.
أعلن مصنع السويس للصلب اليوم السبت بلغ سعر الطن لقيمة 20350 جنيهًا شاملًا حوالي 14% القيمة المضافة، بديلًا عن مبلغ 19.550 جنيهًا للطن الواحد تسليم أرض المصنع بزيادة مبلغ 800 جنيه.
وصعدت أسعار الأسمنت الأسود بشكل مؤخرًا صعودًا سيتراوح ما بين مبلغ 50 جنيهًا إلى 100 جنيه فى الطن الواحد، وعاد الانخفاض للأسعار سيد الموقف، فقد تراجعت تراجعًا سيتراوح ما بين مبلغ 20 جنيهًا إلى 100 جنيه، ولكن أيضًا عاود الارتفاع مجددًا فارتفعت كذلك ارتفاعًا يتراوح ما بين مبلغ 85 جنيهًا إلى 120 جنيهًا فى الطن الواحد، كما ارتفع سعر الأسمنت المقاوم ارتفاعًا سيتراوح ما بين مبلغ 40 جنيهًا إلى 130 جنيهًا فى الطن الواحد، واستقر سعر الأسمنت الأبيض، وذلك إضافة إلى أن السعر سيختلف من منطقة إلى منطقة أخرى، كما استقرت اليوم أيضًا أسعار الجبس بشكل مؤخرًا، وذلك طبق عمليات العرض والطلب، وإضافة إلى مصاريف النقل.
ونعرض لكم جميع أسعار مواد البناء فى كافة الأسواق.
- وصل اليوم السبت سعر طن حديد بشاى إلى مبلغ قيمته 23 ألفًا و300 جنيه.
- سعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 23 ألفًا و450 جنيهًا.
- سجل طن حديد سرحان اليوم السبت 23 ألفًا و100 جنيه.
- وصل سعر طن حديد المعادى اليوم السبت إلى 23 ألفًا و150 جنيهًا.
- بلغ سعر طن العشرى اليوم السبت 23 ألفًا و300 جنيه.
- سجل طن اليوم السبت أسمنت الشركة العربية المسلح 1880 جنيهًا.
- وصل سعر طن اليوم السبت أسمنت الشركة العربية النصر إلى 1840 جنيهًا.
- سجل طن أسمنت أسمنت سيناء 1840 جنيهًا.
- وصل سعر طن أسمنت العسكرى بنى سويف إلى 1830 جنيهًا.
- سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1870 جنيهًا.
- وصل سعر طن أسمنت السهم إلى 1840 جنيهًا.
- سجل جبس الدولية 710 جنيهات للطن.
- وصل طن جبس السويس إلى 580 جنيهًا.
- سعر طن جبس العامرية وصل إلى 650 جنيهًا.
- سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه للطن.
- سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 2500 جنيه.
- وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 2500 جنيه.
- أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 1920 جنيهًا.
- سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 1920 جنيهًا.
- سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 1960 جنيهًا.
- وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ1920 جنيهًا.