الإثنين 02 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الغرفة التجارية: قرار الإفراج عن البضائع فى الموانىء إيجابى

سلع غذائية
سلع غذائية

قال أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن قرار الدولة بالإفراج عن البضائع في الموانيء هو قرار إيجابي في مجمله، حيث ينعكس على تشغيل المصانع وخطوط الإنتاج المعطلة، وينعكس على توفر السلعة والأسعار .

 

وأضاف شيحة خلال لقاءه ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه كلما توفرت السلع كلما اعتدلت أسعارها في السوق.

 

وأوضح أن التكلفة ستكون عالية، لأن البضائع محملة بغرامات تأخير، بخلاف تكلفة البضائع نفسها لشركات الشحن ، لافتاً إلى أن الأسعار ستكون عالية مقارنة بسابقتها لكنها ستكون منخفضة مقارنة بأسعار التجار المستغلين والمصنعين المحتكرين للأسواق.

  

وأكد أن أهم إيجابيات هذا القرار هو عودة الثقة في الدولة المصرية، حيث أن الدولة وعدت وأوفت، وهو ما سينعكس إيجابيًا على المستثمرين المصريين وبالتالي على المستثمر والمورد الخارجي، حيث أننا نعتبر مرآة للمورد الخارجي.

 

وأشار إلى أنها كانت فترة بها حالة من التعثر لكنها انتهت، معقباً:"احنا كنا متشككين لأن الرقم كان كبير جدًا حوالي 9 مليار ونصف".

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

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