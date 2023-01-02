الإثنين 02 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 2 يناير 2023 فى البنوك المصرية

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

يبحث عن أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 2 يناير 2023 في البنوك المصرية عبر موقع جوجل البحثي الملايين من المواطنين منذ قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات المالية للدول العربية والأجنبية في أواخر شهر أكتوبر الماضي وذلك لرفع الاقتصاد المصري.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين

تتباين أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 2 يناير 2023 في البنوك المصرية وفقا لحركة التعاملات بها داخل الأسواق المصرية، ونعرض من خلال التقرير أسعار الصرف الحالية في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري من خلال لوحة التداول وهي كالتالي:

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

سجل الدولار الأمريكي نحو 24.68 جنيه للشراء و 24.76 جنيه للبيع.

وصل سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 26.26 جنيه في عمليات الشراء و 26.35 جنيه في عمليات البيع.

الجنيه الاسترليني سجل نحو 29.68 جنيه للشراء و29.78 جنيه للبيع.

الريال السعودي بلغت قيمته نحو 6.56 جنيه للشراء و6.59 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي وصل سعره إلى 80.57 جنيه للشراء و80.85 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي سجل نحو 6.72 جنيه للشراء و6.74 جنيه للبيع.

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أسعار العملات في المصرف أبو ظبي

سجل الدولار الأمريكي نحو 24.74 جنيه للشراء و 24.77 جنيه للبيع.

وصل سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 26.25 جنيه في عمليات الشراء و 26.34 جنيه في عمليات البيع.

الجنيه الاسترليني سجل نحو 29.73 جنيه للشراء و29.84 جنيه للبيع.

الريال السعودي بلغت قيمته نحو 6.58 جنيه للشراء و6.58 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي وصل سعره إلى 78.53 جنيه للشراء و80.86 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي سجل نحو 6.73 جنيه للشراء و6.74 جنيه للبيع.

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سعر الذهب اليوم الأحد 1 يناير 2023 فى مصر بدون مصنعية

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سعر العملات في بنك مصر

سجل الدولار الأمريكي نحو 24.66 جنيه للشراء و24.71 جنيه للبيع.

وصل سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 26.166 جنيه في عمليات الشراء و26.33 جنيه في عمليات البيع.

الجنيه الاسترليني سجل نحو 29.62 جنيه للشراء و29.80 جنيه للبيع.

الريال السعودي بلغت قيمته نحو 6.55 جنيه للشراء و6.57 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي وصل سعره إلى 77.82 جنيه للشراء و80.67 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي سجل نحو 6.71 جنيه للشراء و6.72 جنيه للبيع.

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وائل لطفي

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