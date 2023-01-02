مواعيد مباريات الدورى المصرى الممتاز اليوم الإثنين 2 يناير 2023 والقنوات الناقلة

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة له اليوم الإثنين 2 يناير 2023 والذي يشارك فيه 18 فريق كرة قدم مصري وتعود البطولة الكروية إلى عام 1948 حيث توج باللقب لأول مرة نادي الأهلي المصري والذي حصل عليه خلال المواسم السابقة نحو 42 مرة فيما حصل عليها خلال موسم 2021_2022 نادي الزمالك والذي حصل عليه نحو 14 مرة.

مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم الإثنين

يستطيع عشاق كرة القدم الاستمتاع بمباريات البطولة المصرية الأولي للدوري الممتاز خلال الموسم الحالي 2022_2023 والتي تذاع عبر شاشة مجموعة قنوات On Time Sports عبر القمر الصناعي نايل سات وفقا للجدول التالي:-

موعد مباراة نادي الداخلية ضد نادي المصري البورسعيدي في تمام الساعة 2:45 دقيقة مساءا.

موعد مباراة نادي أسوان ضد نادي الزمالك في الساعة تمام الساعة 2:45 دقيقة مساءا.

موعد مباراة نادي الأهلي ضد نادي بيراميدز في تمام الساعة السابعة مساءا.

موعد مباراة نادي الاتحاد السكندري ضد نادي إنبي في تمام الساعة السابعة مساءا.



ووفقا لقواعد البطولة في حالة تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط تيت تحديد الفرق ومراكزها حسب فارق الأهداف أو أكثر فريق تسجيلا للأهداف أو سحب القرعة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.



تردد قنوات أون تايم سبورت الناقلة للدوري المصري

يرغب في معرفة مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة له اليوم الإثنين 2 يناير 2023 عدد كبير من المواطنين للاستمتاع بمشاهدة المباريات حيث يمكن ضبط تردد قنوات On Time Sports عبر الاحداثيات التالية:-

تردد قناة On Time Sports

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

معدل الترميز: 5/6.

التشفير : مفتوحة.

جودة الشاشة: HD.

تردد قناة On Time Sports 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11853.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

معدل الترميز: 5/6.

التشفير : مفتوحة.

جودة الشاشة: HD.

تردد قناة On Time Sports 3

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11523.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

معدل الترميز: 5/6.

التشفير : مفتوحة.

جودة الشاشة: HD.

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