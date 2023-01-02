الإثنين 02 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مواعيد مباريات الدورى المصرى الممتاز اليوم الإثنين 2 يناير 2023 والقنوات الناقلة

الدوري المصري الممتاز
الدوري المصري الممتاز

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة له اليوم الإثنين 2 يناير 2023 والذي يشارك فيه 18 فريق كرة قدم مصري وتعود البطولة الكروية إلى عام 1948 حيث توج باللقب لأول مرة نادي الأهلي المصري والذي حصل عليه خلال المواسم السابقة نحو 42 مرة فيما حصل عليها خلال موسم 2021_2022 نادي الزمالك والذي حصل عليه نحو 14 مرة.

 

مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم الإثنين

يستطيع عشاق كرة القدم الاستمتاع بمباريات البطولة المصرية الأولي للدوري الممتاز خلال الموسم الحالي 2022_2023 والتي تذاع عبر شاشة مجموعة قنوات On Time Sports عبر القمر الصناعي نايل سات وفقا للجدول التالي:-

موعد مباراة نادي الداخلية ضد نادي المصري البورسعيدي في تمام الساعة 2:45 دقيقة مساءا.

موعد مباراة نادي أسوان ضد نادي الزمالك في الساعة تمام الساعة 2:45 دقيقة مساءا.

txt

موعد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

txt

موعد مباريات الزمالك المقبلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

موعد مباراة نادي الأهلي ضد نادي بيراميدز في تمام الساعة السابعة مساءا.

موعد مباراة نادي الاتحاد السكندري ضد نادي إنبي في تمام الساعة السابعة مساءا.


ووفقا لقواعد البطولة في حالة تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط تيت تحديد الفرق ومراكزها حسب فارق الأهداف أو أكثر فريق تسجيلا للأهداف أو سحب القرعة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

txt

بعد انضمام رونالدو.. مباريات النصر السعودي في شهر يناير 2023

txt

ترتيب فرق المجموعات الثلاث في دوري القسم الثاني قبل مباريات الأسبوع الـ13


تردد قنوات أون تايم سبورت الناقلة للدوري المصري

يرغب في معرفة مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة له اليوم الإثنين 2 يناير 2023 عدد كبير من المواطنين للاستمتاع بمشاهدة المباريات حيث يمكن ضبط تردد قنوات On Time Sports  عبر الاحداثيات التالية:-

تردد قناة On Time Sports

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11861.
الاستقطاب: رأسي.
معامل تصحيح الخطأ: 27500.
معدل الترميز: 5/6.
التشفير : مفتوحة.
جودة الشاشة: HD.

تردد قناة On Time Sports 2 

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11853.
الاستقطاب: رأسي.
معامل تصحيح الخطأ: 27500.
معدل الترميز: 5/6.
التشفير : مفتوحة.
جودة الشاشة: HD.

تردد قناة On Time Sports 3

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11523.
الاستقطاب: رأسي.
معامل تصحيح الخطأ: 27500.
معدل الترميز: 5/6.
التشفير : مفتوحة.
جودة الشاشة: HD.

اقرأ المزيد

رابط تسجيل قراءة الغاز الطبيعي 

مواعيد مباريات الدورى المصرى مباريات الدوري المصري الممتاز الدوري المصري الممتاز الدورى المصرى نادي الاهلي On time sports

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

توقعات بوصول مصر إلى 158.8 مليون نسمة فى هذا العام

مواعيد مباريات الدورى المصرى الممتاز اليوم الإثنين 2 يناير 2023 والقنوات الناقلة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 2 يناير 2023 فى محلات الصاغة

آراب نيوز: افتتاح المتحف الكبير فى 2023 انتصار ثقافى لمصر والشرق الأوسط

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 2 يناير 2023 فى البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

ماجد حبته

عام جديد.. وعمر مديد

علي سعدة

الترعة الحلوة

القس. رفعت فكرى

التماسك الوطنى

لواء. محسن الفحام

«قادرون... بإذن الله»

لواء.حمدى البطران

الأزهر.. والإبداع

جمال-أسعد

كل سنة والإنسانية بخير حتى لو كره الكارهون

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى خطة التغييرات فى سلاح الجو الإسرائيلى لعام 2023؟

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022

لبنان.. زورق حربى إسرائيلى يخرق المياه الإقليمية اللبنانية