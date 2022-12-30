الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباريات الزمالك المقبلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

ننشر لكم موعد مباريات الزمالك المقبلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة، حيث أصبح جمهور نادي الزمالك متشوق لمعرفة موعد مباريات الزمالك المقبلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة خاصة بعد تصدر فريقهم لجدول الدوري بعد 10 جولات خاضها خلال هذا الموسم، لتعود الآمال والأماني من جديد، للاحتفاظ بدرع الدوري للموسم الثالث على التوالي، وامام النادي الزمالك مشوار مليء بالكثير من المباريات الهامة والمثيرة، خلال شهر يناير من العام الجديد ،2023 واليكم موعد مباريات الزمالك المقبلة في الدوري المصري.

موعد مباريات الزمالك المقبلة في الدوري المصري 

 

الزمالك وأسوان

ويواجه نادي الزمالك نظيره نادي أسوان في الدوري المصري ضمن الأسبوع الحادي عشر في مستهل العام الجديد 2023 حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة إلا ربع ظهرا بتوقيت القاهرة.

الزمالك والداخلية

ويخوض نادي الزمالك مبارياته في الدوري المصري الممتاز أمام فريق الداخلية يوم الخميس الموافق الخامس من شهر يناير 2023 وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف.

الزمالك والاتحاد السكندري

كما يواجه فريق نادي الزمالك نظيره نادي الاتحاد السكندري في الدوري المصري يوم الأربعاء الموافق 11 من شهر يناير المقبل وتنطلق صافرة بداية اللقاء من استاد الإسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والقدس الشريف والثامنة بتوقيت المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية والجمهورية التونسية.

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الزمالك والأهلي

ويواجه نادي الزمالك غريمه التقليدي النادي الأهلي يوم السبت الموافق 21 من شهر يناير المقبل ضمن مباريات الدوري المصري حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء من استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة.

الزمالك وغزل المحلة

 كما يواجه فريق نادي الزمالك نظيره وغزل المحلة من عقر دارهم باستاد المحلة في الدوري وذلك في الرابع والعشرون من شهر يناير المقبل حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

الزمالك و فيوتشر

اما اخر مباريات شهر يناير التي يخوضها نادي الزمالك فتكون في الدوري بمواجهة نادي فيوتشر حيث تنطلق المباراة يوم 29 يناير 2023 في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك المقبلة في الدوري المصري 

وتذاع مباريات الزمالك المقبلة في الدوري المصري على قنوات أون تايم سبورت بشكل حصري.

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