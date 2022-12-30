خبير تحكيمى يكشف عن خطأ فى تنفيذ ركلة جزاء الزمالك أمام الإسماعيلى

كشف سمير عثمان الخبير التحكيمي، عن مدى صحة قرار الحكم محمود البنا باحتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك أمام الإسماعيلي في المباراة التي جمعت الفريقين ببطولة الدوري.

ونجح الزمالك في تحويل تأخره بهدف إلى انتصار بثلاثة أهداف لهدف على الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة العاشرة.

وقال سمير عثمان خلال فقرة تحليل الأداء التحكيمي على قناة "أون تايم سبورتس" " ركلة جزاء سليمة لصالح الزمالك وتمركز محمود البنا كان صحيحًا، ويد لاعب الإسماعيلي كانت خارج الجسم، وقرار ممتاز من حكم اللقاء باحتسابها".

وأضاف " كان ينبغي إعادة ركلة جزاء الزمالك، لأن لاعبي الفريقين دخلوا منطقة الجزاء قبل تسديدها".