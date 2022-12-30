الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رياضة

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد أسوان والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك
موعد مباراة الزمالك القادمة ضد أسوان

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد أسوان والقنوات الناقلة، من أكثر نتائج البحث رواجا عبر محرك "جوجل" العالمي وذلك بعد لحظات قليلة من انتهاء مباراة الزمالك و الاسماعيلى، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز لموسم الجديد 2022 /2023 حيث يتابع الجمهور الأبيض مباريات فريقهم بشغف وحماس كبير بعد فوزه بمباراة اليوم وتصدر جدول الدوري في إشارة تفاؤل للفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي للدوري الممتاز وهو أحد أحلام جمهور نادي الزمالك والذي لم يحقق منذ انطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز. في منتصف القرن الماضي.

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد أسوان

ويخوض نادي الزمالك مباراته المقبلة ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز أمام فريق أسوان فهي أول مباراة للفارس الأبيض في العام الجديد 2023 حيث تنطلق المباراة من استاد أسوان يوم الاثنين الموافق الثاني من شهر يناير المقبل 2023 وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 2:45 ظهرًا.

ويسعى نادي الزمالك خلال هذه المباراة أن يؤكد صدارته للدوري والانفراد بها بعدما فاز على نادي الإسماعيلي وتصدر جدول الدوري بفارق الأهداف عن النادي الأهلي مستغلًا التعثر الذي يمر به المارد الأحمر تغريد منفردا بها والاقتراب من اللقب الخامس عشر للزمالك في تاريخه والثالث له على التوالي للمرة الأولى.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك القادمة ضد أسوان

وتعرض قناة “أون تايم” سبورت المباراة عبر شاشتها بشكل حصري، كما يتم تحليل الاداء الفني والحالات التحكيمية عبر الاستوديو التحليلي الخاص بالقناة، الذي يضم باقة من ألمع نجوم كرة القدم والنقاد الرياضيين وخبراء التحكيم ويقدمهم أبرز الإعلاميين الرياضيين في مصر.

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ونجح نادي الزمالك بعد 10 جولات خاضها خلال مشواره في النسخة الحالية من الدوري المصري الممتاز أن يتصدر جدول ترتيب الدوري للمرة الأولى بعد فوزه على فريق نادي الاسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليحقق الفوز السابع له خلال هذا الموسم إلى النقطة 24 ويتصدر الجدول بفارق الأهداف عن النادي الأهلي بينما تعادل نادي الزمالك في ثلاث مباريات كان آخرها مباراته امام نادي المقاولون العرب قبل الأخيرة.

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