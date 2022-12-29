«كابيتانو مصر».. شادي محمد لحازم إمام: التدريب ده قصة صعبة جداً

بدأت الحلقة الثالثة من برنامج “كابيتانو مصر”، والمُذاع عبر فضائية "ON"، لاكتشاف مواهب كرة القدم، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

كانت البداية بانتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات كابيتانو مصر، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

وخلال المباراة مازح حازم إمام وهو مشدود في أرض الملعب، ليعقب شادي محمد قائلاً: "التدريب ده قصة صعبة جداً والله العظيم".