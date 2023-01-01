الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على محاولة للتحرش بفتيات «تيك توك» أمام مسرح الزمالك

التحرش بفتيات التيك
التحرش بفتيات التيك توك

شهدت منطقة الزمالك ليلة رأس السنة 2023، واقعة مؤسفة، حيث حاول عشرات  الشباب التحرش بمجموعة من الفتيات من مشاهير تطبيق "تيك توك".


وأمام مسرح الزمالك، تجمع عشرات الشباب وأشعلوا الألعاب النارية والشماريخ وسط هتافات مسيئة لمشاهير التيك توك من الفتيات اللاتي تجمعن احتفالا برأس السنة الميلادية 2023.


وفي أثناء محاولتهم التحرش بالفتيات، قطع الشباب طريقا، ما أغضب سكان المنطقة، وتسبب في تكدس بعض السيارات بالمنطقة، حتى تدخلت الأجهزة الأمنية وسيطرت على الوضع وفرقت التجمع.

التحرش بفتيات التيك توك

التحرش بفتيات التيك توك
التحرش بفتيات التيك توك
التحرش بفتيات التيك توك
التحرش بفتيات التيك توك
التحرش بفتيات التيك توك
التحرش بفتيات التيك توك

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وائل لطفي

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