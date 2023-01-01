الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين: الرئيس الفلبينى سيكون أول رئيس دولة أجنبى تستقبله البلاد فى 2023

الرئيس الفلبينى فرديناند
الرئيس الفلبينى فرديناند ماركوس

قالت الصين إن الرئيس الفلبينى، فرديناند ماركوس الابن، سيكون أول رئيس دولة أجنبي تستقبله البلاد في العام الجديد.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين - حسبما نقلت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية - إن الزيارة "ستكون الأولى التي يقوم بها الرئيس ماركوس للصين بعد توليه منصبه وأول زيارة رسمية له إلى دولة من خارج رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروف اختصارا بآسيان".


وأكد أن الزيارة تظهر تماما الأهمية الكبيرة التي توليها الصين والفلبين للعلاقات الثنائية، مضيفا أن "قادة الدولتين سيتبادلون بشكل معمق وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسيخططون بشكل مشترك للمضي قدما في علاقتنا".


ومن المقرر أن يعقد الرئيس الصيني شي جين بينج محادثات مع نظيره الفلبيني ماركوس الذي سيزور البلاد خلال الفترة ما بين 3 إلى 5 يناير المقبل وبرفقته السيدة الأولى الفلبينية، ليزا ماركوس، ورئيس مجلس النواب الفلبيني مارتن روموالديز، بالإضافة إلى العديد من وزراء الحكومة.

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