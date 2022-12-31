رئيس الوزراء: نستهدف من أعمال تطوير الموانئ جعل مصر مركزًا لوجيستيًا عالميًا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، بميناء الإسكندرية خلال متابعته سير إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بالميناء، في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عما شهده ميناء الإسكندرية من أعمال تطوير، وإضافة عدد جديد غير مسبوق من الأرصفة في تاريخ الميناء، مؤكدًا أن مختلف موانئ الجمهورية تشهد تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة، إلى جانب زيادة عدد الأرصفة، بما يخدم حركة التجارة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما يتم من أعمال توسيع وزيادة فى عدد الأرصفة بمختلف الموانئ المصرية، التى يصاحبها ارتباط بعقود تشغيل مع أكبر الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، حيث تم إبرام العديد من التعاقدات مع كبريات الشركات والتحالفات العالمية لتشغيل الأرصفة على مستوى الموانئ المصرية، قائلًا: "نستهدف من أعمال التطوير لمختلف الموانئ المصرية جعل مصر مركزًا لوجيستيًا عالميًا".

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف الرئيسي من زيارة ميناء الإسكندرية، وطبقًا لالتزام الحكومة، وتنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعمل نقله نوعية في الإفراج عن مختلف السلع والبضائع المتراكمة في الموانئ المصرية، التي أثرت على حركة الصناعة والتجارة، مؤكدًا أن هناك متابعة دقيقة لمختلف الإجراءات التي تتم خلال عمليات الإفراج، التي من بينها ما يتعلق بإجراءات الفحص، والتي من الممكن أن تتضمن فحصًا لعدد من المواد الخطرة، التي تستلزم إجراء فحص مشترك من جانب مختلف اللجان في وقت واحد، للإسراع بالإفراج عن مختلف الحاويات.



