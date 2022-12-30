الجمعة 30 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهمين بحوزتهما مواد مخدرة بقيمة 3 ملايين جنيه فى القاهرة

متهمين
متهمين

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعيِّ الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية، يحملان جنسية إحدى الدول، ومقيمين بالقاهرة.

وتخصص نشاطهما الإجرامي في جلب وترويج المواد المخدرة خاصة عقار "الإكستاسي" المخدر بقصد ترويجها على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي. 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، حال استقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وبحوزتهما (عدد 3000 قرص مخدر لعقار "إكستاسى" – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – ميزان).

وبتطوير مناقشة المتهمين تبيَّن تحصلهما على الأقراص المخدرة المضبوطة من (عنصرين من العناصر الإجرامية " أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمين بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهما (عدد 3500 قرص مخدر لعقار "إكستاسي" – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – ميزان) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3250000 جنيهًا تقريبًا).

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