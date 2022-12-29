«تفوق محلى كلاكيت تانى مرة وإخفاق إفريقى معتاد».. حصاد الزمالك فى 2022

ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2022، وبداية 2023، الذي ستكون أول أيامه منتصف ليلة بعد غدٍ السبت، شارك فريق الزمالك خلالها في العديد من البطولات على المستوى المحلي والإفريقي والعربي.

جاءت نتائج الفارس الأبيض كما تمنى عشاقه وجماهيره ومسئولوه، على الرغم من استمرار وقف القيد للفريق، ضياع البطولات كان قليلًا للغاية، أما حصد الألقاب فكان هو الحاضر داخل جدران القلعة البيضاء خلال عام 2022، وهو ما يستعرضه لكم «الدستور»، في السطور التالية:

توديع كأس رابطة الأندية

استهل الزمالك عام 2022، بتوديع كأس رابطة الأندية المحترفة في نسخته الأولى مبكرًا، عندما تذيل ترتيب المجموعة الثالثة والأخيرة برصيد 4 نقاط.

فشل إفريقي معتاد

كعادته واصل الفارس الأبيض هوايته المفضلة، على مدار السنوات الماضية في توديع مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بعدما جاء الزمالك في المركز الثالث من المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، والتي ضمت كلًا من الوداد المغربي وبيترو أتلتيكو الأنجولي المتأهلين للدور التالي وساجرادا الأنجولي الذي ودع المسابقة أيضًا.

الزمالك يستعيد لقب الكأس

ونجح الفارس الأبيض، في استعادة بطولة كأس مصر مجددًا، على حساب غريمه التقليدي الأهلي، يوم 21 يوليو الماضي، على استاد القاهرة الدولي.

سجل هدفي تتويج الزمالك بالكأس كل من أحمد سيد زيزو وإمام عاشور، بينما جاء هدف الأهلي الوحيد عن طريق حسام حسن.

تعثرات الأهلي تمنح منافسه الدوري

استغل فريق الزمالك تعثر منافسه اللدود الأهلي، في الجولات الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز«نسخة 2021/2022 الماضية» في الحفاظ على لقبه للمرة الثانية على التوالي والرابعة عشرة في تاريخه.

الهلال يحرم الزمالك من «سوبر لوسيل»

حرم فريق الهلال السعودي نظيره الزمالك من التتويج بلقب كأس السوبر المصري السعودي «سوبر لوسيل»، يوم 9 سبتمبر الماضي، عن طريق ضربات الجزاء الترجيحية 4-1، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

الزمالك يفشل أمام الأهلي في السوبر

فشل الفارس الأبيض مجددًا في الفوز بكأس السوبر المحلي، بعدما سقط أمام غريمه التقليدي الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما برونو ساليفو وكريم فؤاد، يوم 28 أكتوبر الماضي على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات المتحدة.