مدبولى يوجه بتعزيز مستويات التصنيع المحلى للمواد الخام التى تحتاجها مصانع الأدوية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده مساء اليوم الأربعاء، موقف توفير المواد الخام المُستخدمة في تصنيع الأدوية، عبر إنتاجها محليًا، بحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية"، والدكتور تامر عصام، رئيس مجلس إدارة "هيئة الدواء المصرية".

وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لموقف توافر الأدوية والخامات التي تحتاجها عملية تصنيع الدواء خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تدبير هذه الخامات للمصانع بصورة مستمرة، وتعزيز عملية تصنيعها محليًا.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى استمرار جهود الدولة في الإفراج عن السلع والبضائع المتراكمة في الموانئ، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تدريجيًا حل العديد من المشكلات المرتبطة بعملية تراكم البضائع والتي تمس عددًا من القطاعات المختلفة.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي وجّه، خلال الاجتماع، بضرورة تعزيز مستويات التصنيع المحلي للمواد الخام التي تحتاجها مصانع الأدوية في السوق المصرية؛ بما يُسهم في توفير هذه الخامات ويخفض الفاتورة الاستيرادية المتعلقة بها.

وفي غضون ذلك، أوضح اللواء طبيب بهاء الدين زيدان أنه تم التنسيق مع رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن الأسس والمعايير الخاصة بعملية تصنيع المواد الخام محليًا، لافتًا إلى وجود مميزات ستتمتع بها الشركات التي ستُصنِع هذه المواد وتوفرها لمصانع الأدوية المصرية.

فيما أشار الدكتور تامر عصام إلى التعاون الجاري مع عدد من الشركات لمواجهة أي تحديات محتملة في ظل الأزمة العالمية المستمرة، قائلًا: "تم تحديد أولوياتنا بشأن المواد الخام أو الاحتياجات المختلفة لمصانع الأدوية، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية بشأن توفيرها".