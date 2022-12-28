الصومال.. تعليق الرحلات الجوية بمطار مقديشو الدولي 12 ساعة لأسباب فنية

قررت هيئة الطيران المدني الصومالية تعليق جميع الرحلات الجوية بمطار مقديشو الدولي، اليوم الأربعاء، لمدة 12 ساعة لأسباب فنية.



وأفادت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، مساء أمس الثلاثاء، بأن هيئة الطيران المدني الصومالية قررت تعليق جميع الرحلات الجوية التي تستخدم مطار مقديشو الدولي، لمدة 12 ساعة لأسباب فنية.



وأكد بيان هيئة الطيران المدني الصومالية أن هذا التعليق يستثنى منه طائرات كبار الشخصيات والإسعافات وطائرات الطوارئ، وذلك بداية من الساعة السادسة صباح الأربعاء إلى السادسة مساء بتوقيت العاصمة، مقديشو.



وأشار البيان إلى أن تعليق الرحلات الجوية يعود إلى أسباب فنية.



ويذكر أن مطار آدم عبد الله، هو مطار دولي يخدم العاصمة الصومالية مقديشو، ويعد البوابة الجوية الرئيسية للبلاد، وقد سمي المطار بهذا الاسم نسبة للرئيس الصومالي الأسبق آدم عبد الله، وهو أول رئيس صومالي بعد الاستقلال عن إيطاليا.

