الباز يكشف مفاجأة عن سر أزمة الدولار وعلاقة الإخوان بها (فيديو)

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن استخدام مصطلح أزمة الدولار للتعبير عن الوضع الحالي غير دقيق، لأن ما يحدث في مصر ليس أزمة بقدر ما هو حرب، بمعنى أنه يوجد أشخاص وجماعات تتعمد إحداث أزمة في الدولار، وهي حرب مخطط لها جيدًا.

وكشف الباز، خلال لايف البساط أحمدي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن أن مظاهر حرب الدولار، اتضحت جلية بعد بيان رسمي من البنك المركزي، حيث رصدت زيادة مطردة في الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، على الرغم من تواجد العملاء المصدر لصالحهم هذه البطاقات داخل البلاد، والتي بلغت ذروتها في منتصف الأسبوع الماضي، بمبالغ تصل إلى 55 مليون دولار في يوم واحد بزيادة تقدر بأكثر من 5 أضعاف عن المتوسط اليومي في الربع الأخير من العام السابق، بالإضافة إلى رصد مخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين بالخارج، عن طريق قنوات غير مشروعة من غير المصرح لهم بالقيام بهذه التحويلات.

ولفت الباز، إلى أن هذا البيان، يؤكد أن ما يتعرض له الاقتصاد المصري حرب مخططة ومنظمة من ناس في الخارج.

علاقة الإخوان بأزمة الدولار

ولفت الباز، إلى واقعة بين عامي 2015، و2016، عندما رُصد تراجع في تحويلات المصريين المقيمين في الخارج، ووجد وقتها أن عددًا من المنتمين للإخوان يشترون الدولار من المصريين الموجودين في الخارج، مردفًا: "يقوله هاخد الدولار هنا، وأديك تمنه في مصر".

وأردف: "ما يحدث الآن أكثر من ذلك، ليس مجرد عصابات، واثق تمامًا أن جماعة الإخوان لها يد في الحرب التي تستخدم الدولار لضرب مصر، الإخوان ضالعون في هذه الحرب غير الشريفة، والبحث عن أسباب ليس شماعات، لما أقول إن فيه جهة بتخرب البلد، هذه ليست شماعة".

ولفت الباز، إلى أن الدولة عندما وفرت 5 مليارات دولار للإفراج عن البضائع في الجمرك، خرج البعض يسأل من أين؟، مردفًا: "ناس عجيبة تقول الدولة لازم توفر الدولار، ولما توفره يقولك جابتهم منين، ويروج لشائعة فيقولك لأنها باعت قناة السويس للأجانب".

وأكد الباز، أن مصر عانت الضعف من الأزمات التي يعاني منها العالم، لأن فيه ناس طول الوقت عايزين يعملوا مشكلة ويحطونا في أزمة.

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