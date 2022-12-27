الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| كشف تفاصيل مقتل سهير الأنصاري.. وقرار مجلس إدارة الإسماعيلي

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

تنوعت أخبار هذا المساء بين اجتماعية وفنية وأخرى رياضية، وفي هذا السياق ترصد الدستور أبرز أخبار هذا المساء كالتالي:

تفاصيل مقتل سهير الأنصاري 

كشف محمد البسيوني زوج ابنة الحاجة سهير الأنصاري قتيلة البحيرة، كواليس القبض على المتهم بقتلها، والذي تبين أنه السائق الخاص بها.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4267728

اجتماع هام للسياحة والآثار 


ترأس، مساء اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.

واستهل وزير السياحة والآثار الاجتماع بتهنئة أعضاء المجلس بأعياد الميلاد المجيدة والعام الجديد، مشيدًا بما حققه المجلس الأعلى للآثار من إنجازات خلال العام الجاري، والتقدم الملحوظ في عدد الاكتشافات، والافتتاحات الأثرية وأعمال التطوير التي شهدتها عدد من المتاحف والمواقع الأثرية بجميع أنحاء الجمهورية.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4267740

اغنية جديدة لـ كريم محسن

"وده برضه ينفع" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد عادل وميكس وماستر هانى محروس، وتعتبر هذه الأغنية هى الأولى التى يتعاون فيها مع الملحن عزيز الشافعى، كما يحضران للعديد من المشاريع الغنائية أيضا خلال الفترة القادمة.

https://www.dostor.org/4267780

قرار لمجلس إدارة الإسماعيلي 

حرص مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي والجهاز الفني الجديد، بقيادة أحمد حسام ميدو، على عقد جلسة مع اللاعبين، قبل بداية مران اليوم استعدادًا لمواجهة الزمالك.

https://www.dostor.org/4267778

التواصل الاجتماع التواصل الاجتماعي القبض على المتهم القا الغنائية العام الجديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

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