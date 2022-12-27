«قعد يدور معانا ساعتين».. مفاجآت عن قاتل سهير الأنصارى (فيديو)

كشف محمد البسيوني زوج ابنة الحاجة سهير الأنصاري قتيلة البحيرة، كواليس القبض على المتهم بقتلها، والذي تبين أنه السائق الخاص بها.

وقال البسيوني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن تحريات النيابة كشفت أن السائق أخذها وراء المستشفى العام، وخنقها بالحزام، وضربها بعصا كوريك في رأسها.

ولفت إلى أن هذا الشاب، كان له سابقة سرقة موبايل من 3 سنين، وكانت الحاجة سهير تعرف ذلك، لكنها عطفت عليه.

كواليس اختفاء الحاجة سهير الأنصاري

وأوضح أنه قبل اختفاء حماته كانت في طريقها إليهم، مردفًا: "قالت لبنتها 10 دقائق وجاية، لكن التليفون اتقفل واختفت، وهو قعد يدور معايا ساعتين في المستشفيات، والناس رنت عليا وقالت متسبش الواد من إيدك، وأنا شكيت فيه، وأي حد بيتصل عليه كان بيجي كأنه معملش حاجة، وتاني يوم جالي على المشرحة واتسلم للشرطة".

وزعم زوج ابنة المتوفية، أن القاتل لم يكن وحده، لأنه ضعيف على ارتكاب الواقعة بمفرده، مردفًا: "أكيد مش لوحده مش هيقدر يضربها ويفرم لها دماغها، أكيد فيه حد معاه، لأنها كانت راكبة عربية، وهي جسمها مليان وطويلة، ميقدرش عليها".

من ناحيتها، قالت بسمة عبدالباسط، ابنة الحاجة سهير الأنصاري قتيلة المنصورة، إن السائق المتهم بقتل والدتها كان يعمل لديها منذ سنة، مردفة: "بقاله معاها سنة، بتروح وتيجي معاه، كانت مطمنة له، ووثقت به وهو غدر بها، كانت تعطف عليه، واشترت له بدلة كتب كتابه".