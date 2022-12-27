«الكومى» يجتمع مع الجهاز الفنى بقيادة ميدو واللاعبين قبل مواجهة الزمالك

حرص مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي والجهاز الفني الجديد، بقيادة أحمد حسام ميدو، على عقد جلسة مع اللاعبين، قبل بداية مران اليوم؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك.

وأعلن مسئولو النادي في الساعات الماضية، إتمام التعاقد "مع ميدو" لتولي مهمة الفريق، على أن يعاونه أيمن الجمل مديرا للكرة وأشرف خضر مدربًا عامًا، وأحمد الجمل وعمر جمال مدربين، ومحمد عبدالمنصف مدربًا لحراس المرمي وطارق شعبان محللًا للأداء.

وطالب الجميع من لاعبي الدراويش، بضرورة مصالحة الجماهير في الفترة المقبلة، والعمل على تصحيح الوضع الحالي الذي لا يليق مطلقًا باسم وشعبية الإسماعيلي "ثالث أكبر الأندية المصرية".

وفي السياق ذاته، استأنف الدراويش مرانه، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعبه الرئيسي بالإسماعيلية استعدادًا للزمالك.

وكان الفريق قد حصل على راحة سلبية لمدة 24 ساعة من أجل التقاط الأنفاس، بسبب ضغط المباريات في الفترة الأخيرة، وذلك عقب مواجهة المصري البورسعيدي أول أمس على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وشهد المران الذي قاده أحمد حسام ميدو المدير الفني الجديد للدراويش، التركيز على بعض النواحي الفنية والتكتيكية؛ تحضيرًا للمباراة المقبلة والصعبة ضد الزمالك.

موعد مباراة الإسماعيلي والزمالك بالدوري الممتاز

يحل الإسماعيلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الفارس الأبيض، في السابعة مساء الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من عمر المسابقة المحلية (موسم 2022-2023).

وكان نادي الإسماعيلي أعلن، اليوم الثلاثاء، عن تعيين أحمد حسام "ميدو"، مديرًا فنيًا للفريق حتى نهاية الموسم الجاري قابل للتمديد، وذلك خلفًا للإسباني خوان كارلوس جاريدو، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وعقب هذه الفترة، كلف مسئولو الدراويش، أيمن الجمل نجم الفريق السابق، بمهمة بصفة مؤقتة لحين إتمام التعاقد مع مدرب جديد.

وتعد هذه الولاية هي الثانية لـ"ميدو"، على رأس القيادة الفنية للدراويش بعد ولايته الأولى موسم 2015-2016.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط، جمعها من فوز يتيم على حساب إنبي، و3 تعادلات و5 هزائم.