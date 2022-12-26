«الشباب والرياضة» تحارب السمنة وتشوهات القوام بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، مبادرة وزارة الشباب والرياضة "صحتك بالدنيا" من خلال الإدارة المركزية للطب الرياضى بالتعاون مع وحدة الطب الرياضي بالمديرية لعلاج السمنة كمبادرة صحية مجتمعية للكشف عن تشوهات القوام اليوم الإثنين، بحضور 200 مشارك من الجنسين، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

استقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور أحمد الشيخ، رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي صباح اليوم و الدكتور أحمد عبد ربه، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الوحدات وكابتن محمود البنا الحكم الدولي، الدكتور عبد الحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة و الدكتور محمود بسيوني مدير وحدة الطب الرياضي و قيادات مديرية الشباب والرياضة.

وبدأ اللقاء بكلمة ترحيب بجميع ضيوف المديرية كما رحب وكيل وزارة الشباب والرياضة، بالدكتور احمد الشيخ، رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي الذى أبدى سعادته بتواجده فى محافظة كفر الشيخ لإطلاق المبادرة التى تستهدف فى مرحلتها الأولى 4 محافظات و هى الفيوم وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية .

وشمل برنامج الندوة محاور رئيسية وهى التغذية واللياقة الصحية وتشوهات القوام وكيفية علاجها و إجراء تحاليل طبية قياسات انثروبومترية للمشاركين، وبدأ الدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية، بأن البرنامج انطلق ضمن مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن أمراض السمنة ولذلك تشهد الفترة الحالية اهتمام كبير بين جميع الفئات العمرية بالرياضة، وإن كان جيل الشباب أكثر فئة عمرية تعانى من تشوهات القوام بسبب الممارسات الحياتية اليومية الخاطئة.

وناقش عميد كلية التربية الرياضية، خلال برنامج المبادرة مفهوم الوقاية خير من العلاج وأكد أن مريض الضغط له تمرينات رياضية مناسبة و كذلك مرضى القلب و مرضى السمنة لضمان ممارسة الرياضة وفق برنامج يناسب حالته للحفاظ على الصحة العامة و مقاومة العادات الخاطئة التي تؤثر على العمود الفقري و الغضاريف موضحاً عدد الفقرات و تأثيرها على شكل القوام مطالباً بالحفاظ على وضعية الجسد فى حالة الجلوس.