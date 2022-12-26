الحوثى: عقدنا مباحثات مثمرة حول أزمة اليمن

أعلنت جماعة الحوثي، الأحد، أن وفدا عمانيا عقد "مباحثات مثمرة" مع زعيمها عبد الملك الحوثي، حول تطورات أزمة اليمن.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس فريق الحوثيين بالمفاوضات محمد عبدالسلام، لقناة "المسيرة" الفضائية الناطقة باسم الجماعة.

وقال عبدالسلام، إن "الوفد العماني التقى زعيم الجماعة عبدالملك بدرالدين الحوثي، إضافة إلى مسؤولين آخرين في الجماعة".

وأضاف أن "اللقاءات مع الوفد العماني كانت مثمرة وقدمت تصورات للأفكار المطروحة في المفاوضات".

وأوضح عبدالسلام أنه "منذ انتهاء الهدنة أجرى الوفد الوطني (الحوثي) نقاشات مكثفة مع أطراف عدة، من بينها لقاءات مباشرة مع الطرف السعودي والأمم المتحدة في مسقط".

ولم يصدر بيان من الوفد العماني أو الحكومة اليمنية حول تصريحات عبدالسلام.

والأربعاء، وصل وفد من سلطنة عمان، إلى صنعاء لعقد مباحثات مع قيادة الحوثيين حول تطورات أزمة اليمن، خصوصا مسألة تجديد الهدنة.

وتأتي زيارة الوفد العماني في ظل استمرار تعثر الجهود الأممية والدولية الرامية إلى تمديد الهدنة في اليمن، نحو تسوية شاملة للنزاع.

وتقوم سلطنة عمان بجهود دبلوماسية مستمرة لتقريب وجهات النظر بين الحكومة اليمنية والحوثيين، حيث تحظى مسقط بعلاقة جيدة مع الطرفين المتصارعين.

وفشلت الأطراف اليمنية في تمديد اتفاق هدنة بالبلاد، بدأ في 2 أبريل/ نيسان الماضي وانتهى في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.