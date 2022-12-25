لو فاتك التريند| تفاصيل وفاة شهد العنزي وحريق خط مدينة نصر الأكثر بحثًا

تصدرت مجموعة من الأخبار الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، محرك البحث الإلكتروني «جوجل» خلال الساعات الماضية، ويرصد «الدستور» أبرزها في السطور التالية، من خلال نشرة «لو فاتك التريند».

تفاصيل وفاة شهد العنزي شقيقة شهيرة «التيك توك» جود

تصدر اسم شهد العنزي شهيرة برنامج الفيديوهات "تيك توك" الترند بعد أن تعرضت لوعكة صحية ووضعها بالعناية المركزة، ولكنها فارقت الحياة أمس السبت، وبالتزامن مع تصدر الفتاة العشرينية شهد العنزي سعودية الجنسية الترند وعمليات البحث بمحرك جوجل.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

عزاء مهيب للإعلامي سيد موسى بمسقط رأسه فى الدقهلية (صور)

تصدر الراحل سيد موسى التريند، حيث أقيم سرادق عزاء مهيب للإعلامى الشاب سيد موسى أبوالخير، أمس السبت، بمسقط رأسه بقرية العزيزة التابعة لمركز المنزلة فى الدقهلية والذى لقى مصرعه أمس الجمعة متأثرا بإصابته إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل وملاكي على طريق الحزام.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

«تاون جاس»: تأمين إمداد الغاز لكل العملاء بعد حريق خط مدينة نصر

قالت شركة تاون جاس، انها نجحت فى تأمين إمداد الغاز إلى كل العملاء دون انقطاع بعد حادث حريق خط غاز بمدينة نصر، وأكدت أن الحريق جاء بسبب كسر خط الغاز عن طريق أحد مقاولي الشركات العاملة بالموقع، ونتج عن الكسر حدوث حريق وعلى الفور توجهت فرق الطوارئ الخاصة بالشركة.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

وصول العامري فاروق ومصيلحى لمستشفى 6 أكتوبر للاطمئنان على مصابي المدرج

ظهر الاتحاد السكندري في الأعلى بحثًا بعد حادث المدرج، وكان وصل العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، للاطمئنان على حالات المصابين، الخاصة بمباراة كأس سوبر كرة السلة.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)