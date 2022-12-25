الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«تاون جاس»: تأمين إمداد الغاز لكل العملاء بعد حريق خط مدينة نصر

تاون جاس
تاون جاس

قالت شركة تاون جاس، انها نجحت فى تأمين إمداد الغاز إلى كل العملاء دون انقطاع بعد حادث حريق خط غاز بمدينة نصر، وأكدت أن الحريق جاء بسبب كسر خط الغاز عن طريق أحد مقاولي الشركات العاملة بالموقع، ونتج عن الكسر حدوث حريق  وعلى الفور توجهت فرق الطوارئ الخاصة بالشركة إلى موقع الحادث وتم التأمين الكلى للخط في حينه .

وأوضحت الشركة، أنه يجري حاليا إصلاح خط الغاز الناتج عن الحادث، وتم إبلاغ جهات التحقيق المعنية للتحقيق في ملابسات الحادث.

و كانت غرفة عمليات الحماية المدنية، تلقت بلاغًا باشتعال النيران بخط الغاز المتواجد أسفل كوبرى النادي الأهلي في تقاطع شارع حسن المأمون مع شارع أحمد فخرى بمدينة نصر نتيجة كسر ماسورة غاز، وعلى الفور انتقل اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة وقوات الحماية المدنية ومسئولى شركة الغاز وشركات المرافق. 

 وتم إغلاق خط الغاز وتحويله للخط الاحتياطى دون قطع الغاز عن أهالى المنطقة، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق وإجراء عمليات التبريد، وتجرى عمليات إصلاح الخط بمعرفة شركة الغاز.

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وائل لطفي

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