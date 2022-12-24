وصول العامرى فاروق ومصيلحى لمستشفى 6 أكتوبر للاطمئنان على مصابى المدرج

وصل العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، للاطمئنان على حالات المصابين، الخاصة بمباراة كأس سوبر كرة السلة بين الفريقين.

وشهدت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كأس السوبر سقوط مدرج خاص بجماهير زعيم الثغر، وهو ما أسفر عن سقوط مصابين.

أقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر، وشهدت تواجد عدد كبير من جماهير الفريقين.

من جانبه قرر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، إلغاء المباراة وتحديد موعد بديل لإقامتها.

وزير الرياضة يكلف لجنة لفحص ملابسات سقوط سور حديدى بمدرج الصالة المغطاة بـ ٦ أكتوبر

من جانبه، كلف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لجنة مُشكلة من مجموعة من قيادات الوزارة والاستشاريين الهندسيين وعدد من المستشارين القانونيين بالتوجه على الفور إلى الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر (صالة الدكتور حسن مصطفى)؛ لبحث ملابسات واقعة سقوط أحد الأسوار الفاصلة بمدرج الصالة خلال المباراة التى أقيمت بين فريقى الأهلى والاتحاد فى كأس السوبر المصري لكرة السلة مساء اليوم بالصالة المغطاة.

ووجه وزير الرياضة بمراجعة كافة تفاصيل الواقعة، والتعرف على الأسباب التى أدت إلى سقوط الفاصل الحديدى، واتخاذ جميع الإجراءات الواجبة، مع الاطمئنان على كافة الجماهير التى كانت متواجدة خلال المباراة، وتوفير كل ما يلزم من تدابير وإجراءات طبية للمصابين.