الإضرابات تُهدد عيد الميلاد فى بريطانيا وفرنسا (فيديو)

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، تقريرًا بعنوان "الإضرابات تُهدد عيد الميلاد في بريطانيا وفرنسا".

وأوضح التقرير، أنه بالتزامن مع أعياد الميلاد، تهدد سلسلة من الاضطرابات لتحسين الأجور من قبل عمال السكك الحديدية في بريطانيا وفرنسا بإفساد العطلة.

وفي بريطانيا، حلت عناصر من القوات المسلحة محل موظف الجوازات، في مطارات المملكة المتحدة، في خضام إضراب موظف الحدود، رسالات تحذيرية وصلت للمسافرين، عبر مطارات بريطانيا بشأن تأخيرات محتملة، كما يواجه ملايين المسافرين عبر الطرق، مخاوف إزدحام الطرق الرئيسية جرَاء الاضطرابات.

ويأتي هذا فيما أعلنت النقابات أنه لا يوجد نهاية تلوح في الأفق للاضطرابات بعدما رفضت الحكومة تغيير موقفها.

ويطالب الموظفون في القطاعات الاقتصادية المختلفة في بريطانيا وفرنسا بزيادة الأجور في مواجهة التضخم الأعلى منذ عقود، وعلى خطى بريطانيا تستعد باريس لعيد ميلاد وسط اضطرابات في حركة السفر في ظل إضراب سائقي القطارات في فرنسا للمطالبة برفع الأجور في خطوة تهدد بترك عشرات الآلاف من مسافري عيد الميلاد عالقين.

واضطرت الشرطة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية لإلغاء رحلات لقطارات فائقة السرعة جرّاء الاضطرابات.