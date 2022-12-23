حميد الشاعري يكشف تفاصيل لقاءه بالفنانة رجاء بن مليح

كشف الفنان حميد الشاعري عن توقيت سماعه للفنانة رجاء بن مليح، قائلًا: "إن رجاء بن مليح تعتبر محطة من محطاتي".

وأضاف الفنان حميد الشاعري خلال لقاءه ببرنامج أنغام، المذاع عبر فضائية dmc، أن البداية مع الفنانة رجاء بن مليح كانت من خلال موقفين؛ حيث كنت في مهرجان الأغنية القومية الذي كان في العراق، حيث اجتمع الكثيرون مثل مارسيل خليفة، ومدحت صالح والكثيرون من المغرب والجزائر، وبالتالي قابلتها هناك.

وتابع: "قابلت الفنانة رجاء بن مليح وكانت مشاركة من المغرب، ومن ثم انجذبت لها انجذابًا رهيبًا، وكانت صغيرة جدًا في السن ، وقالت لي بأنها تريد عمل شغل، قولت لها طبعًا تحت أمرك تيجي مصر".

وأوضح أنه بعد أربع سنوات جاءت إلى مصر عام 1993م، حيث وقعت معها شركة كبيرة جدًا، واتلوا بي وقالوا أنهم يريدون عمل أغنية لرجاء بن مليح، فقلت لهم بالتأكيد وهل هي تريد كلام من هنا أم لا، فقالولي لي بأنها جاءت بكلام من شاعر سعودي يسمى سعيد الشماني وسنرسل إليك الكلام، ومن ثم جاءت يوم عيد ميلادي وحضرت الحفلة.