أخبار الظهيرة| محمد صلاح يحقق أقاما قياسية جديدة وكوريا الشمالية تنفي إمداد روسيا بذخائر

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ويرصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «أخبار الظهيرة».

قاهر جوارديولا.. أرقام قياسية بالجملة لمحمد صلاح بعد هدفه ضد مانشستر سيتي

ودع فريق ليفربول بطولة كأس رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية "كاراباوا كاب" موسم 2022-2023، وذلك بخسارته أمام مضيفه مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الاتحاد" مساء أمس الخميس.

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كوريا الشمالية تنفى إمداد روسيا بذخائر.. وتندد بحصول أوكرانيا على أسلحة فتاكة

نفت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية تقريرًا إعلاميًا أفاد بأنها قدمت ذخائر لروسيا، ووصفته بأنه "لا أساس له"، ونددت بالولايات المتحدة لتزويدها أوكرانيا بأسلحة فتاكة.

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كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا غير محدد، الجمعة، بحسب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.

وصرّحت هيئة أركان الجيوش الكورية الجنوبية بأن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد.

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انخفاض فى الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في البلاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة مع بداية فصل الشتاء.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة بقيمة 3 درجات بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي.

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500 مليون دولار تمويل إنمائى من البنك الدولى إلى مصر

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، عن أن مجلس المديرين التننفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق في اجتماعه، على تمويل إنمائي جديد.

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