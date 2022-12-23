الجمعة 23 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| محمد صلاح يحقق أقاما قياسية جديدة وكوريا الشمالية تنفي إمداد روسيا بذخائر

أخبار الظهيرة
أخبار الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ويرصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «أخبار الظهيرة».

قاهر جوارديولا.. أرقام قياسية بالجملة لمحمد صلاح بعد هدفه ضد مانشستر سيتي

محمد صلاح

ودع فريق ليفربول بطولة كأس رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية "كاراباوا كاب" موسم 2022-2023، وذلك بخسارته أمام مضيفه مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الاتحاد" مساء أمس الخميس.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

كوريا الشمالية تنفى إمداد روسيا بذخائر.. وتندد بحصول أوكرانيا على أسلحة فتاكة

كوريا الشمالية

نفت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية تقريرًا إعلاميًا أفاد بأنها قدمت ذخائر لروسيا، ووصفته بأنه "لا أساس له"، ونددت بالولايات المتحدة لتزويدها أوكرانيا بأسلحة فتاكة.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه بحر اليابان

كوريا الشمالية

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا غير محدد، الجمعة، بحسب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.

وصرّحت هيئة أركان الجيوش الكورية الجنوبية بأن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

انخفاض فى الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في البلاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة مع بداية فصل الشتاء.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة بقيمة 3 درجات بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

500 مليون دولار تمويل إنمائى من البنك الدولى إلى مصر

الدكتورة رانيا المشاط

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، عن أن مجلس المديرين التننفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق في اجتماعه، على تمويل إنمائي جديد.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

محمد صلاح مانشستر سيتى كوريا الشمالية روسيا أوكرانيا حالة الطقس الطقس البنك الدولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

شرطة التموين تضبط 2056 قضية خلال 24 ساعة

رئيس «مياه القناة»: انتشار سيارات شفط الأمطار بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

الخارجية: الحفاظ على الهوية والأمن القومى العربى خط أساسى فى سياسة مصر

رسميًا.. الهلال السعودى يشارك فى كأس العالم للأندية

6 مصابين في حادث مروري بالبحيرة

رئيس جامعة قناة السويس يستقبل محافظ الشرقية لمتابعة أعمال التطوير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر: عيد النصر

ماجد حبته

احتفال تنزانى ببصمة مصرية

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من تصعيد عسكرى فى الضفة الغربية بوجود اليمين المتطرف الإسرائيلى فى السلطة

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك