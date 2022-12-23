كوريا الشمالية تنفي إمداد روسيا بذخائر.. وتندد بحصول أوكرانيا على أسلحة فتاكة

نفت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية تقريرا إعلاميا أفاد بأنها قدمت ذخائر لروسيا، ووصفته بأنه "لا أساس له"، ونددت بالولايات المتحدة لتزويدها أوكرانيا بأسلحة فتاكة.

وذكرت صحيفة طوكيو شيمبون اليابانية في وقت سابق أن كوريا الشمالية شحنت ذخائر، تشمل قذائف مدفعية، إلى روسيا بواسطة السكك الحديدية عبر حدودهما الشهر الماضي وأنه من المتوقع أن تنقل شحنات إضافية خلال الأسابيع المقبلة.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أمس الخميس (الجمعة بالتوقيت المحلي) "التقرير الكاذب لوسائل الإعلام اليابانية بأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قدمت ذخائر لروسيا هو أبشع هراء ولا يستحق أي تعليق أو تفسير"، مستخدما الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

وأكد البيت الأبيض أمس الخميس أن بيونجيانج أكملت تسليم شحنة أسلحة أولية لشركة عسكرية روسية خاصة، هي مجموعة فاجنر، للمساعدة في دعم القوات الروسية في أوكرانيا.

ولم يأت بيان وزارة الخارجية في كوريا الشمالية على ذكر فاجنر.

ووفقا للبيت الأبيض، تسلمت المجموعة الروسية صواريخ وقذائف لقوات المشاة من كوريا الشمالية، وهو ما نفاه يفجيني بريجوجين، مالك فاجنر، ووصفه بأنه محض "ثرثرة وتكهنات".

وقال المتحدث باسم كوريا الشمالية إن "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لم تغير موقفها القائم على المبادئ إزاء قضية 'صفقات الأسلحة'... مع روسيا والتي لم تحدث قط".

وأضاف أن الولايات المتحدة هي التي "تتسبب في إراقة الدماء والدمار لأوكرانيا من خلال إمدادها بأنواع مختلفة من الأسلحة الفتاكة".

ونددت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية بما تردد عن صفقات أسلحة بين كوريا الشمالية ومجموعة فاجنر، مشددة على أن بيونجيانج محظورة من أي معاملات تتعلق بالأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان "تتواصل حكومتنا مع الجانب الأمريكي بهذا الشأن وتدعم مسعى الولايات المتحدة لطرح الأمر أمام مجلس الأمن".

وانتقدت وزارة الخارجية في بيونجيانج في بيان منفصل محاولة واشنطن إصدار بيان رئاسي لمجلس الأمن بشأن إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات في الآونة الأخيرة.

وقال المتحدث في البيان إن كوريا الشمالية "حذرت بالفعل وبوضوح من أن هذه المحاولة الحمقاء من جانب الولايات المتحدة قد تؤدي إلى نتيجة غير مرغوب فيها"، واصفا الخطوة بأنها "تصرف شديد الخطورة" يتعين على بيونجيانج "مواجهته بالأفعال".

واختبرت كوريا الشمالية عددا غير مسبوق من الصواريخ هذا العام، من بينها صاروخ باليستي عابر للقارات مصمم بحيث يقدر على بلوغ البر الرئيسي للولايات المتحدة، في تحد للعقوبات الدولية.