قاهر جوارديولا.. أرقام قياسية بالجملة لمحمد صلاح بعد هدفه ضد مانشستر سيتى

ودع فريق ليفربول بطولة كأس رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية "كاراباوا كاب" موسم 2022-2023، وذلك بخسارته أمام مضيفه مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الاتحاد" مساء أمس الخميس.

وغادر ليفربول البطولة التي تُوج بها الموسم الماضي على حساب تشيلسي، من دور الـ 16، ليكمل مانشستر سيتي مشواره في المسابقة، حيث سيواجه ساوثهامبتون في دور ربع النهائي.

وسجل محمد صلاح قائد منتخب مصر، هدف فريق ليفربول الثاني، في الدقيقة 48، من متابعة لتمريرة زميله الأوروجواياني داروين نونيز، بعد ثوان من هدف مانشستر سيتي الثاني الذي جاء عن طريق الجناح الجزائري رياض محرز.

وبهدف محمد صلاح في شباك مانشستر سيتي، حقق "الفرعون المصري" عددًا من الأرقام القياسية، نستعرضها تباعًا في ذلك التقرير.

– أصبح محمد صلاح أول لاعب لليفربول يسجل في شباك فريق خلال 3 بطولات مختلفة في نفس الموسم منذ إيان راش في موسم 1986-1987 ضد إيفرتون، حيث هز شباك مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية والدوري الإنجليزي، إضافة لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

– رفع محمد صلاح رصيده من الأهداف لـ 171 هدفًا مع ليفربول في مختلف المسابقات، ليصبح على بعد هدف واحد من معادلة عدد أهداف كيني دالجليش، الذي يحتل المركز السابع في قائمة هدافي "الريدز التاريخيين" مع العلم بأن "مو" لعب 239 مباراة أقل من الأسطورة الأسكتلندية.

– أصبح محمد صلاح أكثر لاعب يسجل أهدافًا في شباك مانشستر سيتي تحت القيادة الفنية للمدرب الإسباني بيب جوارديولا، حيث رفع رصيده من الأهداف لـ 10، متفوقًا على جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، والذي سجل 9 أهدافًا.

– أصبح مانشستر سيتي أكثر فريق يسجل محمد صلاح أهدافًا في مرماه برصيد 10 أهداف بالتساوي مع مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.