الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

انخفاض فى الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في البلاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة مع بداية فصل الشتاء.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة بقيمة 3 درجات بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا ومنخفض جوي على سطح البحر المتوسط.

وأضافت أن البلاد تشهد طقسًا خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، لطيفًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلًا للبرودة فى أول الليل باردًا فى آخره على أغلب الأنحاء. 

توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022:

- فرص سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

- نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- تكون الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة :
القاهرة والوجه البحرى 19-13
السواحل الشمالية 18-14
جنوب سيناء 22-16
شمال الصعيد 20-8
جنوب الصعيد 21-10

توقعات حالة الطقس غدًا يوم السبت 24 ديسمبر 2022:

- فرص سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

- نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- تكون الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة:
القاهرة والوجه البحرى 19-13
السواحل الشمالية 18-14
جنوب سيناء 22-16
شمال الصعيد 20-8
جنوب الصعيد 21-10

توقعات حالة الطقس يوم الأحد المقبل 25 ديسمبر 2022:

- نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد:
القاهرة والوجه البحرى 20-13
السواحل الشمالية 19-14
جنوب سيناء 22-16
شمال الصعيد 21-8
جنوب الصعيد 23-10

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس درجات الحرارة البحر المتوسط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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