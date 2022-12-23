الجمعة 23 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انفجارات تهز المغرب وفرق الإطفاء تسابق الزمن للاحتواء (فيديو)

المغرب
المغرب

هزت انفجارات قوية ومتتالية مدينة المحمدية المغربية، مساء الخميس، بعد اندلاع حريق في مستودع لتخزين الغاز، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وذكرت مصادر وشهود عيان أن الحادث نجم عن تسرب مفاجئ للغاز، قبل أن تتحول الكميات المتسربة إلى نيران كثيفة أدت إلى انفجارات متتالية في بعض المخازن.

وقالت وسائل إعلام إن الانفجار وقع في مستودع للغاز قرب ميناء المحمدية، التي تبعد 40 كيلومترا جنوبي الرباط.

وأفاد بيان رسمي للسلطات المحلية بأن الحريق اندلع نحو الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي بمستودع للغاز بالمدينة، حيث تمكنت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية (الإطفاء) من السيطرة على الحريق الساعة الثامنة والنصف مساء، من دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وتمثلت الخسائر المادية في 5 شاحنات صهريجية من أصل 7 كانت متواجدة بعين المكان، بحمولة 8 أطنان لكل واحدة منها.

وعملت السلطات على تأمين المنطقة المحاذية للمستودع وإخلائها من السكان تحسبا لأي أضرار محتملة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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انفجارات تهز المغرب وفرق الإطفاء تسابق الزمن للاحتواء (فيديو)

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